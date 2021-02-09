سيزول سواد السنين فى ثوانى مع اقوى كريم ساحر لتبييض العانه والابط والركب تفتيح فورى

كريم طبيعي لتفتيح البشرة تفتيح البشرة من الأمور المهمة جداً التي تقوم بها معظم النساء التي تتعرض بشرتهن لكثير من العوامل التي تؤدي إلى اسمرار البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة كل يوم، كما يوجد أنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تستخدم لتبيض البشرة لوقت مؤقت وليس التخلص من المشكلة نهائياً، ولكن الحل يوجد في الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية مفيدة جداً لبشرتك.

يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح وتنعيم البشرة، كما يمكن أن تقومي بتحضيرها بنفسك في البيت كما يلي:

يعد واحد من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تنقية البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى أنه يساهم بطريقة جيدة على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة نهائياً والتخلص من كافة عيوب البشرة.

حفنة من أوراق النعناع.

ماء.

قومي بسحق أوراق النعناع حتى يتكون لديك خليط كثيف ثم يضاف الماء وطحني مرة ثانية، قومي بغسيل الوجه وتجفيفه جيداً ثم ابدئي في تطبيق الخليط على الوجه والرقبة باستخدام اصابع اليد وتركيه لمدة 20 دقيقة حتى أن يجف تماماً، ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد وللحصول على أفضل النتائج قومي باستخدام الكريم مرتين في الأسبوع.

يساعد هذا الكريم على التخلص من آثار حب الشباب وتقضي على تصبغات البشرة كما أنها يعمل على إعادة اللون الطبيعي للبشرة ومنحها النضارة والجمال.

2 ملعقة كبيرة طحين الحمص.

2 ملعقة كبيرة كركم.

4/1 ملعقة كبيرة كركم.

اخلطي المكونات مع بعضها حتى يكون لديك خليط متماسك، قومي بتنظيف الوجه بالغسول وتجفيفه، ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة وتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد وتكرار استخدام الكريم مرتين في الأسبوع.