طريقة الجبنة الرومي في البيت بنفس الطعم الاصلي بمكونات بسيطة وكمية كبيرة

طريقة الجبنة الرومي في البيت بنفس الطعم الاصلي تتميز الجبنة الرومي بطعمها اللذيذ التي يقوم بتناولها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يفضل تناولها الاطفال والكبار هي واحدة من أشهر الجبن العالمية التي تتواجد دائما في الإفطار بشكل يومي و بالإضافة إلى ذلك فإن قام بتناولها في وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى طعمها المميز والرائع فهي تمتلك الكالسيوم الهائل التي يساعد على تقوية العظام، بالإضافة إلى تقوية الأسنان فهي تعمل على العديد من الفوائد الهائلة، وبذلك فقد زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه لذا يلجأ بعض الأشخاص إلى إتباع أو معرفة طريقه عمل الجبنه الرومي داخل المنزل دون شراؤه من المحلات، وسوف نتمكن اليوم معرفة الطريقة بابسط المكونات أسهلهم،

فوائد الجبن الرومي:

الجبنه الرومي لديها العديد من الفيتامينات الهائلة التي تحافظ على العظام والمفاصل وتساعد على نمو الأطفال بشكل مميز تمتلك الفيتامينات التي منها فيتامين أ

كما أن الأشخاص الذين لديهم مشكلة في النحافة المفرطة يمكنهم أيضا أن يقوم بتناول كمية كبيرة من الجبنة الرومي .وسوف يتم زيادة الوزن في شكل بسيط وآمن جدا على صحتهم.

كما أن بعض الاشخاص ايضا التي لديهم كولسترول في الدم بالنسبة مرتفع يمكنهم أن يتناولوا كمية بسيطة من الجبنة الرومي لضبط الكوليسترول في الدم.

مكونات تحضير الجبن الرومي

كيلو من الحليب ويفضل أن يكون البقري .

حبة كبيرة من الطماطم المهروسة أو المسلوقة.

علبة من اللبن الزبادي.

2 ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة من القشطة.

من الملح.

الشاش.

نبدأ بوضع إناء على النار ونقوم باضافة الحليب مع كمية من لبن الزبادي. ونبدأ في التحريك هذه المكونات جيدا. ونتركها لمدة خمس دقائق من بعدها نقوم باضافة القليل من الفلفل الاسود والملح. ونستمر في دمج هذه المكونات، نقوم بتحضير وعاء اخر ونبدا باضافه القماش أو الشاش ونقوم باذن بيسد الحليب في هذه القماشه ويتم تصفيته جيدا ونتركه لمدة تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة. ثم بعد ذلك نقوم برفع الشاشة. لكن نترك خليط الجبنة الرومي مرة ثانية إلى شاشة أخرى ونضيفه . لمدة 12 ساعة آخرين ولكن هذه العملية يتم تكرارها اكثر من مره. ثم نبدا بوضع الجبنة الرومي في الثلاجة ونقوم بتقطيعها على شكل شرايح ونبدا بتقديمها لاطفالنا في سندوتشات الفينو.

طريقة عمل الجبنة الرومي