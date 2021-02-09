الكيكة المائية العجيبة يدون بيض في 10 دقائق هشه وخفيفة كالقطن انجح طريقة لعمل الكيك 

كيكة المائيه العجيبة هي من ضمن الكيكات التي يمكننا أن نقوم بتناولها إذا كانت للاخوة المسيحيين في فترة الصيام التي لا تحتوي على بيض او حليب أو زبدة، وايضا لبعض الاشخاص التي لديهم حساسية من تناول كميات من البيض في الكيك، أو لمن لديهم أيضا بعض المشاكل الاخرى مع الحليب والزبدة لعدم زيادة الوزن يمكنك أن تقومي بعمل الكيكه فهي ذات الطعم خطير وغير مكلفة، بالمرة كما يمكن أيضا أن نقوم باستبدال هذه المكونات من الزبدة والبيض واللبن، بمكونات أخرى معادلةﾆ وسوف تعطيني النتائج الافضل على الاطلاق كما يمكنك ايضا عزيزتي أن تقومي بتتطبيق هذه الكيكة، لجميع أصدقائك أو أقاربك أو معارفك فئه جميع الأماكن أو يمكن أيضا أن تقومي بتقديمها الأصحاب في العمل أو أثناء الجلسات العائلية مع تناول فنجان من القهوة الداكنة المميزة. المكونات:’ من الدقيق كوبين.

من السكر كوب الاربع.

من عصير البرتقال 2 كوب.

من الزيت، تكفي ملعقتين .

بيكنج باودر.

و كمية بسيطة من الخل الأبيض النقي طريقة التحضير في بداية الأمر نقوم بتشغيل الفرن جيدا ثم بعد ذلك نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا.

ونستمر في العجن هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم يمكننا أن نقوم بتحضير قالب ونضع فيه كمية بسيطة من الزيت مع ملعقة من الزبدة.

ونبدأ بسكب هذه المكونات من عجينه الكيك الرهيبة.

ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها لمده عشر دقائق.

ونقوم بتركها لمدة عشر دقائق ونبدأ بتزين إذا كان باستخدام الشيكولاتة، أو بالكريمة حسب الرغبة. طريقة اخرى للكيك كوبين من الدقيق.

5 ملاعق من السكر.

بيكنج بودر.

كمية من الزيت.

اثنين كوب من الماء الدافئ .

كمية بسيطة من الملح.

كاكاو. طريقة التحضير نقوم بتحضير جميع المكونات الجافة إذا كانت من الكاكاو إلى دقيقتين والبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والسكر.

ونقوم باضافة كمية من المياه على هذه المكونات و نبدأ بمزجهم جيدا.

نحضر صينية، ونقوم بسكب هذه المكونات جيدا.

و نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وننتظر في تنطق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نبدأ باخراجها و نقوم بتناولها. الوسوم

كيكة المائيه العجيبة هي من ضمن الكيكات التي يمكننا أن نقوم بتناولها إذا كانت للاخوة المسيحيين في فترة الصيام التي لا تحتوي على بيض او حليب أو زبدة، وايضا لبعض الاشخاص التي لديهم حساسية من تناول كميات من البيض في الكيك، أو لمن لديهم أيضا بعض المشاكل الاخرى مع الحليب والزبدة لعدم زيادة الوزن يمكنك أن تقومي بعمل الكيكه فهي ذات الطعم خطير وغير مكلفة، بالمرة كما يمكن أيضا أن نقوم باستبدال هذه المكونات من الزبدة والبيض واللبن، بمكونات أخرى معادلةﾆ وسوف تعطيني النتائج الافضل على الاطلاق كما يمكنك ايضا عزيزتي أن تقومي بتتطبيق هذه الكيكة، لجميع أصدقائك أو أقاربك أو معارفك فئه جميع الأماكن أو يمكن أيضا أن تقومي بتقديمها الأصحاب في العمل أو أثناء الجلسات العائلية مع تناول فنجان من القهوة الداكنة المميزة. المكونات:’ من الدقيق كوبين.

من السكر كوب الاربع.

من عصير البرتقال 2 كوب.

من الزيت، تكفي ملعقتين .

بيكنج باودر.

و كمية بسيطة من الخل الأبيض النقي طريقة التحضير في بداية الأمر نقوم بتشغيل الفرن جيدا ثم بعد ذلك نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا.

ونستمر في العجن هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم يمكننا أن نقوم بتحضير قالب ونضع فيه كمية بسيطة من الزيت مع ملعقة من الزبدة.

ونبدأ بسكب هذه المكونات من عجينه الكيك الرهيبة.

ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها لمده عشر دقائق.

ونقوم بتركها لمدة عشر دقائق ونبدأ بتزين إذا كان باستخدام الشيكولاتة، أو بالكريمة حسب الرغبة. طريقة اخرى للكيك كوبين من الدقيق.

5 ملاعق من السكر.

بيكنج بودر.

كمية من الزيت.

اثنين كوب من الماء الدافئ .

كمية بسيطة من الملح.

كاكاو. طريقة التحضير نقوم بتحضير جميع المكونات الجافة إذا كانت من الكاكاو إلى دقيقتين والبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والسكر.

ونقوم باضافة كمية من المياه على هذه المكونات و نبدأ بمزجهم جيدا.

نحضر صينية، ونقوم بسكب هذه المكونات جيدا.

و نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وننتظر في تنطق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نبدأ باخراجها و نقوم بتناولها.

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