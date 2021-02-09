كريم ليلي رهيب بمكونات طبيعية لتبييض البشرة كالثلج من أول استعمال

كريم ليلي رهيب بمكونات طبيعية من منزلك ينصح باستخدامه في الشتاء لتبييض البشرة كالثلج من أول استعمال، إليك سيدتي أقوى كريم ليلي طبيعي للبشرة فعال جداً في إزالة الاسمرار والبقع من البشرة وتوحيد لونها وتركها بدون شوائب أو تصبغات، أضف إلى ذلك فعاليته المدهشة في تفتيح الوجه والرقبة ومنح البشرة حيوية وإشراقه، يمكنك تحضيره منزلياً بسهولة واستخدامه على وجهك ليلاً لفترة بسيطة وسوف تلاحظين النتيجة الرائعة للكريم، يمكنك الاستمرار عليه بشكل يومي أو كل يومين حسب حاجتك، فهو خالي تماما من أي مواد ضارة على البشرة.

كريم ليلي لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة

احضري ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال، ملعقة من دقيق الأرز، ملعقة كبيرة من عصير البرتقال أو عصير الليمون الحامض، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي أو الحليب السائل بالاضافة إلى كبسولة من فيتامين E، جميع العناصر السابقة لها تأثير إيجابي رائع على صحة وجمال البشرة وتجديد شبابها بالاضافة إلى مفعول التفتيح المباشر والسريع على بشرتك.

يتم وضع تلك المقادير بالتدريج في وعاء ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ليتم الحصول علي قوام كريمي متجانس. يطبق الخليط مساءا علي بشرة نظيفة وجافة خالية من أي شوائب وتستطيعين استعمالها علي الرقبة أيضا، يُترك الكريم لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم فرك الوجه بلطف ثم يُغسل بالماء الفاتر المائل للبرودة، بعد ذلك يمكنك استعمال كل من التونر والمرطب الخاصين بك على التوالي.

كريم من المنزل لتفتيح البشرة بسرعة

احضري ملعقة كبيرة من ماء الورد أو مصفي مغلي البابونج المفيد جداً في إعادة شباب البشرة وإظهار نضارتها، ملعقة كبيرة من الجبن الطري الطازج ويمكنك استبداله بالزبادي وهو مرطب ومبيض طبيعي للبشرة، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف الذي يبيض الوجه بفاعلية أيضا، ملعقة من عسل النحل الغني عن التعريف، ملعقة كبيرة من نشا الذرة لتفتيح وشد البشرة، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند للترطيب.

يتم تحضير مقادير المكونات التي سبق ذكرها ثم يتم اضافتها في وعاء ويتم التقليب جيدا، أو يمكن استعمال المضرب الكهربي للتأكد من خلط المكونات جيداً والحصول علي قوام كريمي. يغسل الوجه جيدا ثم يتم وضع فوطة مبللة بماء ساخن على الوجه لفتح المسام، ثم يطبق الخليط علي الوجه بعيدا عن منطقة العينين ثم كوني مسترخية لعدم تشقق القناع، يترك لمدة نصف ساعة بعد ذلك يتم إزالة الماسك باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم يُغسل الوجه مرة أخرى بالماء البارد ورطبي البشرة بعدها.