طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة والبرتقال الشهية في المنزل بسهولة

كيكة الزبادي بالشوكولاتة ، تعتبر من الحلويات الشهية واللذيذة التي يحبها الصغار والكبار ويفضلونها كثيراً، ويتم تقديمها مع كوب اللبن أو الشاي، ويمكن معملها بصوص البرتقال والسكر أو بصوص الشوكولاتة أو بصوص العسل أو بصوص الكريمة وغيرها، وتبحث الامهات لعمل كيكة هشة وشهية لأبنائها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الزبادي بالشوكولاته والبرتقال.

مكونات عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة

تحتوي كيكة الزبادي بالشوكولاتة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 كوب من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

2 بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

مكونات عمل صوص الشوكولاتة

سوف نتعرف على مكونات عمل صوص الشوكولاتة كالتالي:-

2 كوب من الكريمة السائلة.

كوب من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشوكولاتة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به السكر والزيت ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي، ونضيف عليه الفانيليا والبيض المخفوق من قبل ونخفق جيداً. نضيف بودرة الكاكاو مع الاستمرار في الخفق، ثم بعد ذلك نضيف الزبادي والخل ونخفق جيداً. تحضير إناء ونضع به الدقيق والبيكنج صودا والملح ونقلب جيداً. نضيف خليط الدقيق إلى الخليط السابق ونخفق المكونات جيداً حتى يصبح القوام كريمي. تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. تحضير صينية وندهنها بالزيت ونسكب بها المزيج، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد. نخفق الكريمة حتى يصبح القوام كريمين ونضيف اليها الشكولاتة، بعد ذلك تغليف الكيكة بالصوص وتقدم بالهنا والشفا.

مكونات كيكة الزبادي بالبرتقال

سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة الزبادي بالبرتقال وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من برش الليمون.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال

4 بيضات كبيرة.

مكونات الصوص

هناك مكونين لعمل صوص البرتقال كالاتي:-

كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من عصير برتقال.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات لعمل كيكة الزبادي بالبرتقال وهي كالتالي:-