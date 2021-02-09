11 غلطة مكياج ممكن تبوظ اللوك بتاعك

المكياج بيساعدنا اننا نبرز ملامح الوش اكتر ونخفي العيوب ، عشان كده لازم نكون عارفين ازاي نطبقه بشكل صح ، وكمان ازاي نستخدم الكمية المناسبة والمنتج المناسب ، المناسب لنوع بشرتك ولونها ، ولكن مع ذلك احيانا ممكن نقع في غلطات ، اللي بتخلي اللوك في الاخر يطلع عكس ما احنا متوقعينه ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على غلطات مكياج ممكن تبوظ اللوك بتاعك وتبينك مرهقة او حتى سنك اكبر عشان تتجنبيها.
غلطات مكياج:
1- مش بتجهزي بشرتك قبل المكياج:
المكياج الجيد بيبدأ من قبل تطبيق اي منتج على بشرتك ، اولا انتي محتاجة لتنضيف بشرتك وانك توازنيها لازالة اي بقايا وتنقية المسام ، بعد التنضيف بيجي دور البرايمر ، البرايمر مش بس بيساعد على ثبات المكياج فترة اطول ، ولكن ممكن يكون مفيد كمان في اخفاء الشوائب البسيطة والمسام.
كل اللي هتعمليه انك تحطي البرايمر على بشرة مترطبة كويس بكريم مرطب مناسب ، ده هيساعد على تنعيم التجاعيد, تقليل المسام, وهيخلي بشرتك ناعمة اكتر.
2- استخدام كونسيلر فاتح اوي:
لما بنحب نداري الهالات السودا اللي تحت العين ، عادة بنختار كونسيلر افتح من البشرة بكتير ، معتقدين انه هيعمل المعجزات ، لكن الموضوع بيجي بالعكس تماما ، كل ما كان فاتح كل ما خلى الهالات لونها رمادي بدل ما يغطيها ، الطريقة الصح لاخفاء الهالات انك تغطيها ببرايمر افتح بدرجة تقريبا من لون كريم الاساس اللي انتي مستخدماه ، وبعدها حطي كونسيلر بنفس لو نبشرتك.
3- عدم استخدام فرشة لوضع كريم الاساس:
استخدام صوابعك لدمج كريم الاساس على البشرة ممكن يأدي للمسة نهائية غير مرغوب فيها ، بالاضافة انها طريقة غير صحية ، بدل كده ، استخدمي فرشة لدمج كريم الاساس ، الفرشة هتساعد على تقليل كمية المنتج اللي هتستخدميه وهيحقق تأثير احلى على البشرة.
ولازم تكوني حذرة جدا مع خطوة كريم الاساس ، لان المنتج ده هو اللي هيديكي لون موحد لبشرتك وهيكون الطبقة الاساسية لباقي مكياجك ، على سبيل المثال ، لو حطيتي كريم اساس كتير هخليكي كانك لابسة قناع على وشك ، وكمان هيدخل في التجاعيد والخطوط الرفيعة وهيظهرها اكتر.
4- استخدام منتجات ازالة اللمعان:
كريم الاساس, الكونسيلر, والبودرة المات تم تصميمهم في الاساس عشان يخلوا منطقة التي زون (الجبين والانف والدقن) خالية من اللمعان ولتثبيت المكياج ، ولكن لو تم استخدامهم لغرض مختلف او تم وضعهم بطريقة مش صح ، فهي هتقلل من لمعان بشرتك وهتديكي لوك مش مريح ، بالاضافة انها هتبرز اي تجاعيد على البشرة.
وعادة بينصح باستخدام المنتجات دي للبشرة الدهنية والمفروض انها تتحط على منطقة التي زون بس ، ولو بشرتك عادية او جافة الافضل انك تتجنبي استخدامها ، وتتحكمي في اي دهون زيادة باتباع روتين كويس للعناية بالبشرة ، ومش باستخدام منتجات المكياج.
5- استخدام منتجات بتلمع زيادة عن اللزوم:
المنتجات اللي فيها لمعة ممكن تكون مفيدة وبتساعد انها تدي اضاءة ، ولكن المفروض اننا منستخدمهاش الا للاسباب الصحيح ، كريم الاساس والايشادو اللي فيها لمعة بتظهر نسيج البشرة اكتر ، عشان كده لازم تتجنبي استخدامها على الاماكن اللي فيها تجاعيد او هالات سودا.
من ناحية تانية ، الايشادة اللامع او الانواع اللي بتحتوي على لمعان بتظهر ما يسمى (بارجل الغراب) اللي هي التجاعيد اللي جنب العين ، وبتظهر اكياس تحت العين اكتر.
ونفس الشيء بيحصل مع الشفايف ، احمر الشفايف مع الجلوس او ملمع الشفايف هيظهر الخطوط الرفيعة في المنطقة دي.
6- استخدام البودرة البرونزية زيادة:
استخدام البودرة البرونزية زيادة عن اللزوم او بشكل مبالغ فيه ممكن يديكي نتيجة عكسية ، وخبراء المكياج بينصحوا انك تتحكمي في كمية البودرة اللي بتستخدميها وتحطي بالتدريج على البشرة لحد ما توصلي للتأثير المطلوب ، والمفروض انك تحطيها على المناطق دي: خط الشعر, المنطقة الوسطى من الوجه (تمر من الخد للخد والانف), والدقن.
7- بتحطي ماسكارا كتير على الرموش السفلية:
الماسكارا من المنتجات اللي بتدي وسع وعمق للعين بشكل سريع ، ولكن مع ذلك لازم تكوني حذرة وانتي بتحطيها على الرموش اللي تحت.
لانه لو حطيتي كمية زيادة عن اللزوم هتخلي الجفن اللي فوق يبان اصغر وهتضيق العين ، بالاضافة انها هتتكتل على الرموش وهتدي مظهر غير جذاب تماما وهينتهي الامر بطبقة ملطخة على الرموش.
8- اهمال الحواجب:
الحواجب تعتبر اطار الوش ، ومهم جدا تنضيفها وتسريحها ورسمها بشكل صح بالمكياج ، واستخدام درجة اللون المناسبة لرسمها.
وفي حيلة بسيطة هتفيدك ان الحواجب يطلع شكل مظبوط ، اول حاجة سرحيها لبره بفرشة الحواجب او بفرشة ماسكارا قديمة ونضيفة عندك ، بعدها حطي جل او صابون لتثبيتها وحدديها باستخدام عصاية الماسكارا.
بعد كده خطوة الرسم اختاري اي منتج لرسم الحواجب بودرة او جل او قلم ، بدرجة لون مناسبة للون شعر حواجبك ، او ممكن ترسميهم بايلاينر يكون افتح بدرجة من لون شعر حواجبك عشان اللوك يطلع طبيعي ومش قاسي ، وابدأي ارسميهم كانك بتملي الشعر.
9- رسم ايلاينر سميك:
الايلاينر ممكن يكون من اصعب خطوات المكياج بالنسبة لبنات كتير ، لازم تكوني دقيقة وايديكي ثابتة وانتي بتحطيه عشان يطلع مظبوط ، ومن اكتر الغلطات اللي ممكن تقعي فيها هي رسم طبقة سميكة من الايلاينر ، وده بيخلي الجفون تبان حجمها اصغر ، وميبصحش ابدا بوضع الايلاينر على خط الرموش اللي تحت او شد الجفون اوي اثناء الرسم ، الافضل دايما انك ترسمي خط رفيع اقرب ما يكون من خط الرموش.
10- استخدام روج مات:
استخدام روج مات بألوان زي العنابي, البني, النبيتي, الارجواني الغامق ممكن يبينك مرهقة واكبر من سنك لانه بيبرز علامات الشيخوخة وبيخلي الوش مش متناسق ، بالاضافة انه بيظهر تشققات الشفايف ، الافضل انك تحطي حاجة فيها لمعة شوية او جلوس بألوان طبيعية او زبدة كاكاو ملونة ، الشفايف بالطريقة دي هتبان مترطبة اكتر.
11- اختيار روج مش مناسب للون بشرتك:
خطأ تاني شائع هو اختيار لون روج مش مناسب للون بشرتنا ، على سبيل المثال لو انتي صاحبة بشرة شاحبة او بيضا وحطيتي لون بني هيطلع شكله مش حلو وهيخلي اللوك شكله مش طبيعي ، دايما حطي في اعتبارك لون بشرتك ولون عينيكي ، بالاضافة لسمك شفايفك.
4 اسرار جمالية للمكياج لازم تعرفيهم
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