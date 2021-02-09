الإمارات تنجح في تحدي الحصول على لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 99,781 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 4,413,649 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.

اعتماد 4 أنواع من لقاح كوفيد-19 في الإمارات

واعتمدت الإمارات حتى الآن 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19 وهي" لقاح "سينوفارم، ولقاح "فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في، ولقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"" وتوفر الدولة التطعيم مجانا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض معينة تمنع ذلك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

الإمارات نجحت في تحدي الحصول على اللقاح

يشار إلى أن تأمين الكم الكافي من لقاحات فيروس كورونا المستجد، شكل التحدي الأبرز أمام أغلب دول العالم الذي دخل سباقا مع الزمن للوصول إلى مناعة مجتمعية كافية، وبرزت إشكاليات عدم القدرة على انتاج لقاحات كافية، أو الحصول على الجرعات الخاصة بكل دولة، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بعمليات النقل والشحن لتخلق حالة من عدم اليقين بشأن توقيت الوصول إلى المناعة الكافية، فيما تخطو الإمارات بثبات في عملية توفير الجرعات الكافية لكل سكانها، بعد أن أثمرت الجهود والشراكات العالمية الفاعلة التي قامت بها في تحقيق الوفرة والتنوع للقاحات فيروس كورونا المستجد الأمر الذي يعزز فرصها بالوصول باكرا إلى مرحلة المناعة المجتمعية التي تتطلب الوصول إلى أكثر من 70 بالمائة أفراد المجتمع على التطعيم وذلك وفقا لتقديرات المنظمات والهيئات الصحية.

إقبال متواصل على تلقي اللقاح

وتشهد الإمارات تصاعدا في الإقبال على تلقي اللقاح من قبل الشرائح المجتمعية كافة، وتتصدر دول العالم في العديد من المؤشرات المرتبطة بتوزيع اللقاحات.