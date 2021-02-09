تحذير من تناول الطعام بعد السابعة مساءً بسبب الغدة الدرقية

تحذير من تناول الطعام بعد السابعة مساءً، البعض منا يعتقد أنه لا حدود أو أوقات معينة لتناول الطعام حيث يمكن تناوله على مدار اليوم وفي أي وقت حتى في أوقات الفجر، لم يتوقع الكثير منا هذا ولكن هذه معلومات خاطئة فهناك ساعة بيولوجية للجسم تعمل بانتظام وبدقة بالإضافة للغدد في الدم وخاصةً الغدة الدرقية التي تتأثر بمواعيد الطعام وبكميات الطعام، لذلك إن كنت تبحث عن خسارة وزن سريعة يجب أن تعلم عن مواعيد تناول الطعام.

ساعات تناول الطعام

أوضحت خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل من خلال لقاء تليفزيوني معها أن تناول الطعام بعد السابعة مساءً غير صحي بأي شكل من الأشكال، إذ يسمح بتناول الطعام في الصباح حتى السابعة مساءً فقط، وذلك نتيجة لعمل الغدة الدرقية المسئولة عن العديد من الخصائص للجسم منها التحكم في معدل حرق الجسم والتمثيل الغذائي، فأوضحت أنه عند الرغبة في تناول الطعام بعد السابعة مساءً يمكن تناول الأطعمة الغير محتوية على سعرات حرارية مثل المشروبات العشبية بدون سكر أو شوربة الخضار بدون دهون فهي لا تحتوي على سعر حراري واحد، وبذلك لا يضمن الجسم أي مشكلة في نظامه اليومي إذا تم الاعتماد على تناول الطعام أثناء فترة النهار حتى السابعة مساءً فقط.

دهون الجسم

كما وقالت الدكتورة سهيل أن عدم الالتزام بتحديد مواعيد لتناول الطعام واختيار المواعيد الصحية يؤثر في شكل الجسم وصحته، حيث يكتسب الجسم المزيد من الوزن والمزيد من الدهون وخاصةً دهون البطن، وهي من أكثر أنواع الدهون إزعاجًا فهي تسبب العديد من المشكلات الصحية لصاحبها فلا يتمكن من النوم بشكل مريح كما وتؤثر على صحة القلب فق. تقود للإصابة بتصلب الشرايين نتيجة لكثرة تراكم الدهون على الشرايين، ولذلك يحتاج الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن باتباع نظام صحي يومي يعتمد على تناول الطعام في حدود السعرات الحرارية المحددة للجسم وفي أوقات ثابتة يوميًا، حتى تتمكن الغدة الدرقية من العمل وحرق الدهون بنسبة أفضل.