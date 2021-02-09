كيكة الجزر حضري حلوى شهية ومغذية لأولادك بخطوات بسيطة في المنزل

تعد كيكة الجزر من الوصفات الشهية للحلويات فبدلاً من تحضير كيكة تقليدية بالفانيليا أو الشوكولاتة يمكنك استخدام الجزر الطازج لعمل تلك الحلوى الشهية وستعطيك نكهة فريدة فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير تلك الحلوى الشهية بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة. كيكة الجزر المقادير اللازمة لتحضير كيكة الجزر كيكة الجزر المقادير اللازمة لتحضير كيكة الجزر مقادير التزيين: مئتان جرام من الجبنة الكيري الخالية من الملح.

مئتان وخمسون جرام من السكرالأبيض.

ملعقتان من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودر.

ملعقة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. خطوات تحضير كيكة الجزر: ضعي السكر والبيض في وعاء عميق. استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونين معاً. استمري في الخفق إلى أن ي1وب السمر وتحصلي على خليط فاتح. أضيفي الزيت واخفقي حتى يمتزج. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي باقي المكونات الجافة إبى الدقيق وقلبي. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب إلى أن تمتزج. أضيفي الجزر المبشور وقلبي. ضعي الكيكة في القالب وأدخليها الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج. اخلطي جميع مكونات التزيين معاً واضربيهم بالمضرب الكهربائي حتى تتشكل الكريمة, أخرجي الكيكة من قالب الكيك وغلفيها من الخارج بصوص الكريمة ثم قطعيها وقدميها. خطوات تحضير كيكة الجزر: الوسوم

تعد كيكة الجزر من الوصفات الشهية للحلويات فبدلاً من تحضير كيكة تقليدية بالفانيليا أو الشوكولاتة يمكنك استخدام الجزر الطازج لعمل تلك الحلوى الشهية وستعطيك نكهة فريدة فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير تلك الحلوى الشهية بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة. كيكة الجزر المقادير اللازمة لتحضير كيكة الجزر كيكة الجزر المقادير اللازمة لتحضير كيكة الجزر مقادير التزيين: مئتان جرام من الجبنة الكيري الخالية من الملح.

مئتان وخمسون جرام من السكرالأبيض.

ملعقتان من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودر.

ملعقة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. خطوات تحضير كيكة الجزر: ضعي السكر والبيض في وعاء عميق. استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونين معاً. استمري في الخفق إلى أن ي1وب السمر وتحصلي على خليط فاتح. أضيفي الزيت واخفقي حتى يمتزج. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي باقي المكونات الجافة إبى الدقيق وقلبي. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب إلى أن تمتزج. أضيفي الجزر المبشور وقلبي. ضعي الكيكة في القالب وأدخليها الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج. اخلطي جميع مكونات التزيين معاً واضربيهم بالمضرب الكهربائي حتى تتشكل الكريمة, أخرجي الكيكة من قالب الكيك وغلفيها من الخارج بصوص الكريمة ثم قطعيها وقدميها. خطوات تحضير كيكة الجزر:

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