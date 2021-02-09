القهوة التركية الشهية بأكثر من طريقة كما تقدم في أفضل الكافيهات

تعد القهوة التركية من أشهر وألذ أنواع القهوة على الإطلاق فهى مشروب تدل على الرقي والفخامة كما أنها تحضر بطريقة سهلة وبسيطة لتعطي طعم لا يقاوم، تحضر تلك القهوة بالطريقة التقليدية أو مع إضافة الحليب ليعطي نكهة أفضل يمكنك تحضريها بنفسك في المنزل بكل سهولة وتنالها في الصباح لبدأ اليوم بنشاط وحيوية فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. القهوة التركية الطريقة الأصلية لعمل القهوة: القهوة التركية الطريقة الأصلية لعمل القهوة: تحتاجين إلى: ملعقتان من بن القهوة المطحون ناعم.

كوب صغير من الماء البارد

ملعقتان من السكرأو يمكنك إضافة السكر حسب الذوق. خطوات تحضير القهوة: ضعي كلاً من السكر والبن في الوعاء المناسب لتحضير القهوة أو الكنكة. يجب أن تكون الكنكة تتسع لفنجان واحد فقط من القهوة. أضيفي فنجان الماء البارد وقلبي جيداً إلى أن يذوب السكر وتتجانس المكونات. استمري في التقليب لمدة دقيقة ثم ضعي الكنكة بجميع مكوناتها على نار هادئة للغاية. اتركي الهوة حتى تبدأ في الغليان وبعدها ارفعيها من على النار. أفؤغي محتويات الكنكة في الفنجان الخاص بالقهوة بهدوء حتى لا يفسد وجه القهوة. قدميها في الصباح ساخنة ليوم رائع ومميز. وصفة القهوة التركية باللبن: وصفة القهوة التركية باللبن: تحتاجين إلى: خدوات تحضير القهوة: قومي بخلط ملعقة القهوة مع السكر في الكنكة. قلبي جيداً ليذوب السكر. أضيفي اللبن السائل وقلبي. قلبي المكونات على البارد حتى تذوب أولاً. ضعي الكنكة على النار وقلبي المكونات من وقت إلى آخر حتى يبدأ الخليب في الغليان. ارفعي القهوة باللبن من على النار وضعيها في الفنجان أو الكوب المناسب لها. تقدم القهوة باللبن على الفطور مع قطعة من الكيك أو البسكويت. الوسوم

تعد القهوة التركية من أشهر وألذ أنواع القهوة على الإطلاق فهى مشروب تدل على الرقي والفخامة كما أنها تحضر بطريقة سهلة وبسيطة لتعطي طعم لا يقاوم، تحضر تلك القهوة بالطريقة التقليدية أو مع إضافة الحليب ليعطي نكهة أفضل يمكنك تحضريها بنفسك في المنزل بكل سهولة وتنالها في الصباح لبدأ اليوم بنشاط وحيوية فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. القهوة التركية الطريقة الأصلية لعمل القهوة: القهوة التركية الطريقة الأصلية لعمل القهوة: تحتاجين إلى: ملعقتان من بن القهوة المطحون ناعم.

كوب صغير من الماء البارد

ملعقتان من السكرأو يمكنك إضافة السكر حسب الذوق. خطوات تحضير القهوة: ضعي كلاً من السكر والبن في الوعاء المناسب لتحضير القهوة أو الكنكة. يجب أن تكون الكنكة تتسع لفنجان واحد فقط من القهوة. أضيفي فنجان الماء البارد وقلبي جيداً إلى أن يذوب السكر وتتجانس المكونات. استمري في التقليب لمدة دقيقة ثم ضعي الكنكة بجميع مكوناتها على نار هادئة للغاية. اتركي الهوة حتى تبدأ في الغليان وبعدها ارفعيها من على النار. أفؤغي محتويات الكنكة في الفنجان الخاص بالقهوة بهدوء حتى لا يفسد وجه القهوة. قدميها في الصباح ساخنة ليوم رائع ومميز. وصفة القهوة التركية باللبن: وصفة القهوة التركية باللبن: تحتاجين إلى: خدوات تحضير القهوة: قومي بخلط ملعقة القهوة مع السكر في الكنكة. قلبي جيداً ليذوب السكر. أضيفي اللبن السائل وقلبي. قلبي المكونات على البارد حتى تذوب أولاً. ضعي الكنكة على النار وقلبي المكونات من وقت إلى آخر حتى يبدأ الخليب في الغليان. ارفعي القهوة باللبن من على النار وضعيها في الفنجان أو الكوب المناسب لها. تقدم القهوة باللبن على الفطور مع قطعة من الكيك أو البسكويت.

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