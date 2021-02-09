صوص الفراولة الشهي واللذيذ لتزيين أفخم الحلويات كما المحلات الكبرى

يعتبر صوص الفراولة من أشهى أنواع الصوصات المستخدمة في عالم الحلويات حيث يحضره أمهر الشيفات ويستخدمونه في تزيين التورتات والكيكات والمعجنات المختلفة لتعطي في النهاية حلوى شهية لا تقاوم وتباع بأسعار عالية، لذلك بدلاً من شراء تلك الحلويات من المحلات يمكنك تحضير هذا الصوص بنفسك في منزلك وتزيين التورتات به وإبهار ضيوفك وأسرتك فتابعينا لتعرفي طريقة تحضيره بالتفصيل.

صوص الفراولة المقادير اللازمة لتحضير الصوص:

لتحضير هذا الصوص تحتاجين إلى مكونات بسيطة وهي:

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كيلو من الفراوله الطازجه.

معلقة صغيره من عصير الليمون الطازج.

معلقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقتين من الماء البارد.

قومي بتنظيف الفراولة أولاً بنزع الجزء الأخضر بها. اغسلي الفراولة حبة حبة بالماء جيداً للتخلص من الأتربة والرمال العالقة عليها. اتركي الفراولة في مصفاة للتخلص من الماء الزائد. قطعي الفراولة إلى أنصاف أو إلى قطع صغيرة على حسب حجم الفراولة. أحضري وعاء كبير الحجم زضعي به كل كمية الفراولة المقطعة. أضيفي السكر وقلبي بالملعقة. ضعي الإناء على نار متوسطة واتركي الخليط عليها. ستلاحظين استخراج السوائل الموجودة في الفراولة لتشكل الصوص, اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى تبدأ في الغليان. ارفعب الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلاً. ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي واهرسي الفراولة بالصوص جيداً. أعيدي الخليط للنار مرة أخرى ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي لمدة ثلاث دقائق. أذيبي النشا في الماء على البارد في وعاء منفصل ثم أضيفيه إلى الصوص على النار وقلبي. قلبي جيداً لمدة ثلاث دقائق حتى تحصلي على صوص بقوام مناسب. لا تطيلي من مدة التقليب حتى لا يتحول الصوص لمربي. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد ثم استخدميه كما يحلو لك.

خطوات تحضير صوص الفراولة: