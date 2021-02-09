تشكيله الجاتوه الجاهز مثل المحلات أعمليها دلوقتي في بيتك جاتوة باللون الأحمر

طريقة الجاتوة الجاهز للأعياد والمناسبات من أسهل أنواع الحلويات الغربية والكيك التي تشتهر بها المحلات الكبرى ولكننا اليوم يمكن أن يعد الجاتوة بالمنزل والاستمتاع بالطعم الشهي والشكل الرائع الذي يتم تشكيله مثل الجاهزة بالمحلات ويعد الجاتوة بطبقات من الكيك المغطاة بطبقة الكريمة والفانيليا والفواكه سنتعلم معا طريقة عمل الجاتوة بكل تفاصيله وأشكاله وسنبدأ بجاتوه الأحمر أو جاتوه الريد فيلفيت. طريقة جاتوة الجاهز بأسهل وأفضل الطرق نصف كوب زيت نباتي. عدد 2 بيضة. كوب حليب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 كوب سكر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الناعم. ملعقة كبيرة من الخل. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. عدد 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر. مكونات كريمة الخفق بالجبن 400 جرام من جبن كيري كريمي بدون ملح. نصف كوب سكر بودرة. نصف كوب كريمة خفق. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل جاتوة الجاهز باللون الأحمر يسخن الفرن على حرارة مرتفعة وتدهن صينية الخبز بالقليل من الزيت ورشة دقيق وكاكاو معا.

ثم يخفق كل من البيض مع الحليب والخل والفانيليا جيدا بالمضرب الكهربائي ثم يضاف السكر ويخفق حتى يختفي السكر.

ثم ضيفي الكاكاو والملح بعد نخلهم والبيكنج باودر على مزيج السائل، وبالتدريج ضيفي الدقيق على باقي المكونات بعد نخله واخفقي كل مكونات معا.

ثم ضعي لون الطعام الأحمر وامزجي حتى يكون لديك مزيج كريمي ناعم، تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة تقريبا.

قبل خروج الكيك يجب اختباره بعود خشبي عندما يخرج نظيف من الكيك يكون قد أصبح جاهزاً ونضج تماما.

يخرج الكيك على رف شبكة ويترك حتى يبرد تماما، ثم يغلف ويدخل الثلاجة لمدة عدة ساعات حتى يتماسك ويمكن تقطيعه.

ثم يتم عمل كريمة الخفق بالجبنة عن طريق خفق بتضرب كهربائي كل مكونات السابقة وتدخل الثلاجة تتماسك قليلا.

تقسم الكيك إلى 3 طبقات تحشى أول طبقة بكريمة الجبن وتوضع عليها الطبقة الثانية وتغطى بالكريمة والطبقة الأخيرة تغطى أيضا بالكريمة، ويفرم جوانب الكيك وتغطى على الوجه أو تزين على حسب الرغبة.

تدخل الكيك الثلاجة بعد تزينها حتى تتماسك قليلا ثم تخرج وتقطع إلى مربعات جاتوة جاهزة باللون الأحمر جاتوة ريد فيلفيت. طريقة جاتوة الجاهز بأسهل وأفضل الطرقمكونات كريمة الخفق بالجبنخطوات عمل جاتوة الجاهز باللون الأحمر الوسوم

طريقة الجاتوة الجاهز للأعياد والمناسبات من أسهل أنواع الحلويات الغربية والكيك التي تشتهر بها المحلات الكبرى ولكننا اليوم يمكن أن يعد الجاتوة بالمنزل والاستمتاع بالطعم الشهي والشكل الرائع الذي يتم تشكيله مثل الجاهزة بالمحلات ويعد الجاتوة بطبقات من الكيك المغطاة بطبقة الكريمة والفانيليا والفواكه سنتعلم معا طريقة عمل الجاتوة بكل تفاصيله وأشكاله وسنبدأ بجاتوه الأحمر أو جاتوه الريد فيلفيت. طريقة جاتوة الجاهز بأسهل وأفضل الطرق نصف كوب زيت نباتي. عدد 2 بيضة. كوب حليب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 كوب سكر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الناعم. ملعقة كبيرة من الخل. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. عدد 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر. مكونات كريمة الخفق بالجبن 400 جرام من جبن كيري كريمي بدون ملح. نصف كوب سكر بودرة. نصف كوب كريمة خفق. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل جاتوة الجاهز باللون الأحمر يسخن الفرن على حرارة مرتفعة وتدهن صينية الخبز بالقليل من الزيت ورشة دقيق وكاكاو معا.

ثم يخفق كل من البيض مع الحليب والخل والفانيليا جيدا بالمضرب الكهربائي ثم يضاف السكر ويخفق حتى يختفي السكر.

ثم ضيفي الكاكاو والملح بعد نخلهم والبيكنج باودر على مزيج السائل، وبالتدريج ضيفي الدقيق على باقي المكونات بعد نخله واخفقي كل مكونات معا.

ثم ضعي لون الطعام الأحمر وامزجي حتى يكون لديك مزيج كريمي ناعم، تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة تقريبا.

قبل خروج الكيك يجب اختباره بعود خشبي عندما يخرج نظيف من الكيك يكون قد أصبح جاهزاً ونضج تماما.

يخرج الكيك على رف شبكة ويترك حتى يبرد تماما، ثم يغلف ويدخل الثلاجة لمدة عدة ساعات حتى يتماسك ويمكن تقطيعه.

ثم يتم عمل كريمة الخفق بالجبنة عن طريق خفق بتضرب كهربائي كل مكونات السابقة وتدخل الثلاجة تتماسك قليلا.

تقسم الكيك إلى 3 طبقات تحشى أول طبقة بكريمة الجبن وتوضع عليها الطبقة الثانية وتغطى بالكريمة والطبقة الأخيرة تغطى أيضا بالكريمة، ويفرم جوانب الكيك وتغطى على الوجه أو تزين على حسب الرغبة.

تدخل الكيك الثلاجة بعد تزينها حتى تتماسك قليلا ثم تخرج وتقطع إلى مربعات جاتوة جاهزة باللون الأحمر جاتوة ريد فيلفيت. طريقة جاتوة الجاهز بأسهل وأفضل الطرقمكونات كريمة الخفق بالجبنخطوات عمل جاتوة الجاهز باللون الأحمر

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