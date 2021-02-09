طريقة عمل كريب زنجر الأصلية على طريقة المطاعم سيعتقد الجميع أنه جاهز

طريقة عمل كريب زنجر من أكثر الأطعمة السريعة والشهية التي تبحث جميع الأمهات عن طريقة صُنعها في المنزل، حيث يُعد الكريب من أكثر الأكلات المحببة لدى الجميع وخاصةً الأطفال؛ حيث أنه يتميز بمذاق شهي وفريد، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكريب بحشوة الدجاج الزنجر بالتفصيل.

كريب زنجر

المكونات:

ثلاثة أكواب من الماء.(للكريب).

ثلاثة ملاعق من الزيت النباتي(للكريب).

ثلاثة أكواب من الدقيق(للكريب).

ملعقة صغيرة من الملح(للكريب).

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

صدر دجاجة مخلي ومُقطع.

ملعقة من البابريكا.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة من الثوم الباودر.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الطماطم.

رشة من جوزة الطيب المطحونة.

نصف كوب من الزيتون المُقطع شرائح.

نصف كوب من الجبن الموزايلا.

نصف كوب من الجبن الرومي.

طريقة عمل كريب زنجر

نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الدقيق والماء والملح والزيت ونمزجهم معاً جيداً ونترك هذا الخليط جانباً لعمل الكريب.

نأتي بوعاء أخر ونضع فيه صدر الدجاجة المُقطع ونضع عليه جميع التوابل ونخلطه بملعقة جيداً حتى تُتبل قطع الدجاج.

نقوم بعدها بغمر قطع الدجاج في البيضة والدقيق ونقوم بوضعها في مقلاة والقليل من الزيت حتى تتحمر قطع الدجاج.

نُحضر بعدها مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع فيها كمية قليلة جداً من الزيت ونسكب فيها القليل منه خليط عجينة الكريب ونوزعه في المقلاة ليُصبح على شكل دائرة متوسطة أو كبيرة حسب الرغبة ونقلبه على الوجه الأخر حتى نتأكد من نُضجه تماماً.

نُعيد الكرّة مع باقي كمية الكريب، ونضع مقلاة على نار هادئة ونضع فيها قطعة كريب ونقوم بثنيها على شكل نصف دائرة ثم نضع فيها قطع الدجاج مع الزيتون والفلفل الأخطر والطماطم والكاتشب ثم نقوم بثني الطرب الأيمن والطرف الأيسر من الكريب على الحشوة، ثم نُخرج كريب زنجر ونلفه في ورق الفويل ونقوم بتقديمه.