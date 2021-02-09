كريم البيكنج بودر لتفتيح الوجه والمناطق الحساسة بشكل فوري

يعتبر كريم البيكنج بودر من أفضل الكريمات المستخدمة للبشرة، والتي تُعزز عملية تقشير الوجه، كما يستخدم كمرطب جيد، ويعالج آثار حروق الشمس، ويساعدك في نقع القدمين، وتتعدد استخداماته وذلك بسبب تكوينه من مجموعة من المركبات الكيميائية المفيدة التي تساعد على معالجة البشرة، لذلك سنعرض لكم في هذا المقال فوائده وكيفية الاستفادة منها.

البيكنج باودر

يعرف بأنه مسحوق الخبز، وهو عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية، والذي يستخدم في صناعة الحلويات، لتكوين فقاعات داخل جزيئات الدقيق للاحتفاظ بالهواء مما يسبب انتفاخ العجين، كما يستخدم في تحضير العديد من التركيبات الجمالية الطبيعية لحل مشاكل الشعر والجلد، ويمكن استخدامه دون تعريض البشرة ولا الشعر لأية آثار جانبية، ولذلك يتم استخدامه في صناعة الكريمات الخاصة بالبشرة.

كريم البيكنج بودر

يمكنك تصنيع مجموعة من كريمات البيكنج بودر مع إضافة بعض المكونات له، والتي تجعل له فايدة مختلفة للبشرة كالتالي:

مقشر للبشرة

قم بإضافة ملعقتين من الشوفان ملعقتين من البيكنج بودر مع إضافة كمية من الماء قليلة، وبعدها قم باستخدام عن طريق دهنه على البشرة بحركات دائرية، وبعدها يُغسل بالماء.

مرطب للبشرة

يمكن الحصول عليه عن طريق خلط كوب من البيكينج باودر مع ربع كوب ماء للحصول على عجينة سميكة، ثم وضع المعجون الناتج على الجزء الجاف من الجسم وتحريكه لأعلى تمارين التدليك، وذلك لعلاج جفاف الركبتين والأكواع واليدين.

لوشن للوجه

يخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الخبز مع ملعقة كبيرة من الماء الدافئ لعمل معجون، ويرطب الوجه بالماء، ثم يستخدم مع الخليط الناتج، ويوزع بشكل دائري، ثم يشطف بالماء الدافئ.

علاج حروق الشمس

أضف كمية مناسبة من مسحوق الخبز إلى وعاء مملوء بالماء البارد، ثم أحضر قطعة قماش نظيفة، وانقعها في المحلول، ثم ضعها ضغطًا على المنطقة المحترقة.

في الختام، لقد ذكرنا لكم وصفات لعمل كريم البيكنج بودر وكيفية استخدام كل منهما، مع شرح بسيط عن البيكنج بودر والفوائد الخاصة به للبشرة.