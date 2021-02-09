طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم خطوة بخطوة

الدجاج من أكثر أنواع الوجبات إستهلاكاً في مصر يومياً ويعتبرها المواطنين وجبة أساسية لا غنى عنها حتى أنها تعتبر بسعر إقتصادي مقارنةً بسعر اللحوم وتتميز بتعدد طرق تحضيرها سواء مشوية أو متبلة أو محمرة وغيرهم من الوجبات وجميع تلك الوجبات تعتبر لذيذة وشهية ومفضلة لجميع أفراد الأسرة كما أنها لا تحتاج الكثير من الجهد أو التكلفة فقط ببعض البهارات ولحوم الدجاج لذلك نقوم بعرض طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

تتبيلة الدجاج اللذيذة الشهية في المنزل

لا يوجد شخص على الإطلاق في الوقت الحالي لا يفضل وجبة الدجاج بالعكس فإن الدجاج أكثر الوجبات المرغوبة والمفضلة لرغبات الأشخاص ويكثر طرق تحضيرها في المطاعم فيوجد ما يتعدى آلاف الأصناف التي تدخل بها الدجاج وتتصف بأنها أكثر الوجبات إقبالاً عليها ومجرد رؤية وجبات الدجاج.

المكونات:

ملعقة صغيرة من: الملح، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة حسب الرغبة.

دجاجة صغيرة الحجم وتقطيعها.

بصلة صغيرة الحجم.

ملعقة من الخل وأخرى من عصير الليمون الطازج.

حزمة بقدونس.

واحدة من الطماطم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

تنظيف الدجاج جيداً بالملح والليمون والماء. ثم نقوم بتوزيع جميع التوابل التي تم ذكرها أعلي المقال على جميع أنحاء الفرخة ونترك الفرخة بالتوابل في الثلاجة من ثلاث ساعات حتى خمس ساعات. بعد ذلك نقوم بتحضير كلاً من البقدونس البصل والطماطم ووضعهم في الخلاط الكهربائي بحيث يتم الفرم بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الزيت ونسكب خليط البصل على الفراخ مرة أخرى ونتركها في الثلاجة، بعد إنتهاء الفترة. نقوم بوضع قطع الدجاج في صينية للفرن بالتوابل ونقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج ونتأكد من عملية النضج بعد مرور خمس وعشرين دقيقة وتصبح باللون الأحمر الناري نتركها حتى تبرد نسبياً. ونقوم بوضع أصناف الطعام الأخري من الأرز والمقبلات المختلفة وبجانبه الدجاج للتمتع بأشهى وجبة يمكن تناولها.

طريقة التحضير