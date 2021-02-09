طريقة عمل باذنجان مقلي مقرمش وصحي وبدون أن يمتص الزيت، يتميز الباذنجان بلونه الأسود اللامع كما يتمتع بالطعم اللذيذ حيث يعد من أكثر وأطيب المقالي والتي يتم إعدادها إلي جانب أطباق الطعام، ويعتبر الباذنجان من الأكلات الشهيرة في المطبخ العربي والمصري، وذلك لأن ربة المنزل يمكنها تحضيره بأكثر من طريقة مثل القلي أو الشوي أو تحضيره كوجبة رئيسية مثل المسقعة أو المقلوبة، ولكن عند قلي الباذنجان فإنه يمتص الكثير من الزيت مما يسبب مشاكل في الجسم مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم وهو ما يجعله غير صحي خاصة لأصحاب أمراض القلب والسكري.

أسرار عمل الباذنجان المقلي المقرمش بطريقة صحية وبدون أن يشرب الزيت

يعد الباذنجان المقلي من أكثر الأكلات الشعبية والتي يتم تناولها دائماً في وجبة الإفطار، وذلك لأنه من أفضل أنواع الخضروات التي تعمل علي امتصاص الحديد في الجسم بشكل جيد، كما يساعد في إنقاص الوزن بطريقة طبيعية ولكن علي الرغم من فوائده إلا أنه يسبب مشكلة كبيرة بسبب امتصاصه للزيت، ولهذا سوف أقدم لكم أفضل طريقة لعمل باذنجان مقلي مقرمش وأسرار تحضيره بدون أن يمتص الزيت وصحي كما قدمنا لكم قبل ذلك أهم أسرار البطاطس المقلية مقرمشة وذهبية بطريقة صحية خالية من الزيت.

2 حبة باذنجان كبيرة وطازجة.

ملعقة كبيرة من الملح.

1/2 كوب من الدقيق.

كمية قليلة من الزيت.

أولاً قومي بتقشير الطبقة الخارجية للباذنجان وذلك لأنها تتشرب الزيت، ثم يقطع الباذنجان إلي حلقات دائرية متوسطة الحجم.

ضعي حلقات الباذنجان في مصفاة ثم رشي عليه الملح وتقليبه جيداً، وبعد ذلك اتركيه لمدة 25 دقيقة حتي يتخلص من كل الماء الزائد.

قومي بتجفيف حلقات الباذنجان بواسطة مناديل ورقية مع الضغط عليها، ثم اغمسي حلقات الباذنجان في الدقيق وبعد ذلك استخدمي مقلاة غير لاصقة وضعي بها كمية قليلة من الزيت.

قومي بتسخين الزيت علي نار عالية ثم ضعي حلقات الباذنجان واتركيها علي كل جانب لمدة 5 دقائق حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم تصفي جيداً علي مناديل ورقية، وبهذا تكوني قد حصلتي علي باذنجان مقلي مقرمش وبطريقة صحية وبدون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت.

مكونات الباذنجان المقلي المقرمشطريقة تحضير الباذنجان المقلي المقرمش بدون أن يمتص الزيت