الكبسة السعودي الأصلية بسهولة في حلة واحدة فقط للشيف هبة أبو الخير

الكبسة السعودي الأصلية، وصفة الكبسة السريعة بدون تعب أو مجهود، أكلة سعودية شهيرة لها مكانة مميزة في الموائد في الدول العربية خاصة في بلد السعودية الشقيق، أصبحت من الأطباق الرئيسية في كل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة اللذيذة، تتقدم بأكثر من طريقة سواء كانت كبسة باللحم أو كبسة بالدجاج أو كبسة بالسمك وفي هذه المقالة سنقدم طريقة تحضير الكبسة السعودي الأصلية بسهولة في حلة واحدة فقط باستخدام الدجاج وصفة رائعة وسريعة التحضير لن تستهلك الكثير من الوقت وباهتمامنا بتقديم الوجبات الأصلية من كل دول العالم قدمنا في المقالة السابقة طريقة تحضير الشاورما السوري الأصلية الشهيرة في الشقيق سوريا يمكنك الاطلاع عليها. مكونات الكبسة السعودي معلقة من الزيت

معلقة من السمنة

قرفة سيجار

ورق لورا

لمون مجفف

قرنفل

نجمة الينسون

حبهان

فلفل شطة

بصل

ثوم مفروم

2 معلقة من صلصلة طماطم

حبتين طماطم مكعبات صغيرة

معلقتين من الزبيب

2 كوب من الأرز البسمتي

دجاج مكونات الكبسة السعودي بهارات بودرة 1/2 ملعقة من الكاري

1/2 ملعقة من الكركم

1/2 ملعقة من الكزبرة

1/2 ملعقة من البابريكا

1/2 ملعقة من السبع بهارات طريقة تحضير الكبسة السعودي: في وعاء علي النار، أضيفي الزبدة والزيت والقرفة وورق اللورا واللمون المجفف والقرنفل واليانسون والحبهان والفلفل شطة وقومي بتقليبهم جيدا .

ثم أضيفي شرائح من البصل المقطع وملعقة من الثوم المفروم وقومي بتقليبهم، حتى يذبلوا مع باقي البهارت .

ثم قومي بإضافة دجاجة مغسولة جيدا مصفاه في خلطة البهارات السابقة وقومي بتشويح الدجاج من الجانبين حتى تأخذ لون ذهبي وأضيفي إليها الملح.

قومي بتغطية الوعاء مدة ربع ساعة حتى تغلي علي نار هادئة .

ثم أضيفي الماء الساخن إلي الوعاء حتى تغطي الدجاج وقومي بتغطيته حتى تمام النضج مدة نصف ساعة تقريبا .

ثم قومي بإزالة الدجاج وضعيه في صينية وقومي بدهن وش الدجاج بالزبدة وادخليه الفرن حتى يتحمر .

ثم قومي بإزالة البهارات الصحيحة من الوعاء وخلطة البهارات.

أضيفي إلي الخلطة 2 كوب من الرز البسمتي المغسول جيدا ومنقوع مدة ساعة قبل الاستخدام واتركيه حتى ينضج .

في طبق التقديم أضيفي الرز وفوقيه الدجاج وزيني الطبق برشة من المكسرات والبقدونس. واستمتعي بألذ كبسة سعودي سهلة وسريعة جدا وطبق رائع يمكنك تقديمه بجانب العديد من السلطات و بطاطس فرنش فرايز المقرمشة فهي رائعة بجانب هذه الوجبة اللذيذة. الوسوم

الكبسة السعودي الأصلية، وصفة الكبسة السريعة بدون تعب أو مجهود، أكلة سعودية شهيرة لها مكانة مميزة في الموائد في الدول العربية خاصة في بلد السعودية الشقيق، أصبحت من الأطباق الرئيسية في كل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة اللذيذة، تتقدم بأكثر من طريقة سواء كانت كبسة باللحم أو كبسة بالدجاج أو كبسة بالسمك وفي هذه المقالة سنقدم طريقة تحضير الكبسة السعودي الأصلية بسهولة في حلة واحدة فقط باستخدام الدجاج وصفة رائعة وسريعة التحضير لن تستهلك الكثير من الوقت وباهتمامنا بتقديم الوجبات الأصلية من كل دول العالم قدمنا في المقالة السابقة طريقة تحضير الشاورما السوري الأصلية الشهيرة في الشقيق سوريا يمكنك الاطلاع عليها. مكونات الكبسة السعودي معلقة من الزيت

معلقة من السمنة

قرفة سيجار

ورق لورا

لمون مجفف

قرنفل

نجمة الينسون

حبهان

فلفل شطة

بصل

ثوم مفروم

2 معلقة من صلصلة طماطم

حبتين طماطم مكعبات صغيرة

معلقتين من الزبيب

2 كوب من الأرز البسمتي

دجاج مكونات الكبسة السعودي بهارات بودرة 1/2 ملعقة من الكاري

1/2 ملعقة من الكركم

1/2 ملعقة من الكزبرة

1/2 ملعقة من البابريكا

1/2 ملعقة من السبع بهارات طريقة تحضير الكبسة السعودي: في وعاء علي النار، أضيفي الزبدة والزيت والقرفة وورق اللورا واللمون المجفف والقرنفل واليانسون والحبهان والفلفل شطة وقومي بتقليبهم جيدا .

ثم أضيفي شرائح من البصل المقطع وملعقة من الثوم المفروم وقومي بتقليبهم، حتى يذبلوا مع باقي البهارت .

ثم قومي بإضافة دجاجة مغسولة جيدا مصفاه في خلطة البهارات السابقة وقومي بتشويح الدجاج من الجانبين حتى تأخذ لون ذهبي وأضيفي إليها الملح.

قومي بتغطية الوعاء مدة ربع ساعة حتى تغلي علي نار هادئة .

ثم أضيفي الماء الساخن إلي الوعاء حتى تغطي الدجاج وقومي بتغطيته حتى تمام النضج مدة نصف ساعة تقريبا .

ثم قومي بإزالة الدجاج وضعيه في صينية وقومي بدهن وش الدجاج بالزبدة وادخليه الفرن حتى يتحمر .

ثم قومي بإزالة البهارات الصحيحة من الوعاء وخلطة البهارات.

أضيفي إلي الخلطة 2 كوب من الرز البسمتي المغسول جيدا ومنقوع مدة ساعة قبل الاستخدام واتركيه حتى ينضج .

في طبق التقديم أضيفي الرز وفوقيه الدجاج وزيني الطبق برشة من المكسرات والبقدونس. واستمتعي بألذ كبسة سعودي سهلة وسريعة جدا وطبق رائع يمكنك تقديمه بجانب العديد من السلطات و بطاطس فرنش فرايز المقرمشة فهي رائعة بجانب هذه الوجبة اللذيذة.

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