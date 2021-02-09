طريقة عمل الفطائر السريعة لجوع آخر الليل بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي ومختلف

تعد الفطائر السريعة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ويفضلونها، حيث لا تتطلب وقت فهي سهلة التحضير. كما بإمكانكم إعدادها في أي وقت وحتى آخر الليل. كما أن مكوناتها بسيطة، وحشوتها حسب ما ترغبون، وحسب ما هو متوفر لديكم في المنزل. وهي تصلح للعشاء وحتى جوع آخر الليل. وبما أننا في فصل الشتاء الذي يعرف بأنه يجوع فيه الكثير من الأشخاص كثيرا آخر الليل، لذا نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفطائر السريعة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات الفطائر السريعة

تتكون الفطائر السريعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

420 جم قيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مقادير الحشوة

جبنة مبروشة.

شرائح سلامي مدخن.

شرائح جبنة شيدر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفطائر السريعة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر العجانة ونضيف إليها الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح والثوم بودر ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف ماء دافئ ونخلطهم جيدا، ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم نقسم العجينة إلى أربع قطع أو أكثر حسب الحجم المطلوب، ثم نكورهم.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها بشكل رقيق على شكل دائرة، ثم نضعها جانبا لكي نفرد العجينة الثانية بنفس الطريقة وبنفس حجم الفطيرة الأولى، بحيث نضع كل فطيرتين فوق بعض وفي المنتصف الحشوة، ثم نكرر نفس الخطوات حتى انتهاء كمية العجين.

ثم نأخذ الفطيرة الأولي ونضع فوقها الحشوة، طبقة جبنة مبروشة، ثم طبقة سلامي مدخن، وأخيرا طبقة جبنة شيدر، ثم نمد فوقها العجينة الثانية ونضغط عليها جيدا من الأطراف لكي نغلقها، ثم نقطع بالقطاعة الزوائد من الأطراف.

ونكرر نفس الخطوات حتى انتهاء كمية العجين.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، وعندما تسخن نضع فيها الفطيرة ونقوم بقليها، وعندما تنتفخ الفطيرة ندهنها بالزيت من أعلى، وعندما تحمر نقلبها على الجهة الثانية وندهنها بالزيت من أعلى أيضا، بحيث نتركها لمدة ثلاث دقائق تقريبا لكل جهة.

ثم نرفعها من على النار عندما تستوي، ثم نقطعها بالسكينة أو بالقطاعة مثلثات.