طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بصوص وطعم أحلى من المحلات

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بصوص ألذ وأحلى من الجاهز، يعد نجرسكو الفراخ من أشهر الأكلات ذات المذاق اللذيذ والمميز الذي يفضله الجميع صغارا وكبارا، فهو يعطي نكهة لا مثيل لها وتختلف في مذاقها عن المكرونة البشاميل باللحمة العادية، هذا إلى جانب أنها تحتوي على مكونات بسيطة ولكنها تمد الجسم من بقيمة غذائية عالية، واليوم من خلال هذا المقال سنقدم إليكم خطوات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت بطعم أحلى من المطاعم.

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

المكونات :

كيس من المكرونة.

نصف كيلو من الدجاج.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الروزمارى.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزيت. وبصلة متوسطة.

فلفل ألوان.

فلفل حار.

مشروم.

زيتون أسود.

5 ملاعق من الزبدة أو السمنة.

خمس ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر ونصف من الحليب.

ورق لورا .

ملح.

فلفل أبيض.

نصف علبة من الجبنة الكريمي أو القشطة.

خطوات عمل النجرسكو

نقوم بوضع قطع صدور الدجاج في طبق مناسب ونقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، و نضع عليها الملح و والروز ماري ورشه من الكزبرة و نصف ملعقة من البابريكا و 2 فص ثوم مفروم ، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم تقلب قطع الفراخ مع التوابل حتى يتم تتبيلها جيدا.

بعد ذلك نقوم بسلق المكرونة ونقوم بتقطيع كافة الخضروات المتوفرة لدينا، ثم نضع مقلاة كبيرة الحجم ونضع قطع الدجاج ومعها القليل من الزيت، ونقوم بتقليبها لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بوضع كافة الخضروات عليه و نقوم بالتقليب وتهدئة النار حتى تنضج سويا.

نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع به أربع ملاعق من الزبدة وعليهم أربع ملاعق من الدقيق ونقوم بتقليبه جيدا حتي ينضج الدقيق ويصبح ذات لون أصفر، بعد ذلك نقوم بوضع الحليب بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط سميك وهو البشاميل، ثم نضع عليه ورقة من الغار والقليل من الفلفل الأسود و بشرة قليلة من جوزة الطيب والملح، ويتم تقليب هذه المكونات سوياً.

ثم يتم وضع الجبنة الكريمي أو القشطة في حال توافرهما ويتم تقليب الخليط على نار هادئة ثم يُزال من على النار.

يتم خلط القليل من المكرونة مع القليل من البشاميل، وضعي نصفها فى الصينية بالأسفل ثم يوضع الحشو في المنتصف، وضعي طبقة أخرى من المكرونة، ثم البشاميل على الوجه، وإدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي، ثم تخرج وتقدم وهي ساخنة أو تترك حتى تبرد وتُقطع، وكانت هذه ألذ وأشهى طريقة لعمل النجرسكو بالفراخ بطعم أفضل من المطاعم.