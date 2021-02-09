طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص ، تعد طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص من أشهى الأكلات وألذهم في هي تسمي أيضا مكرونة الفريدو، فاليك طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص فالبيت على طريقة المطاعم الفاخرة.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

المكونات لطهي الدجاج:

4 صدور دجاج منزوعة العظام والجلد

نصف كوب دقيق

1ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم المفروم

2 ملاعق صغيرة من التوابل الإيطالية (اختياري)

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

إليك المقالة السباقة عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت بطريقة فاطمه أبو حاتي.

كيس معكرونة قلم أو سباجتي حسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة زبدة

1 بصلة صفراء صغيرة (أو استخدم 1/2 بصلة) مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

2 بصل أخضر مقطع

2 طماطم صغيرة مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب كريمة ثقيلة

كوب جبن بارميزان مبشور

1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة ملح أكثر حسب الرغبة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

معكرونة الفريدو:صلصة بارميزان:

أليك المقالة السابقة عن طريقة عمل الكانيلوني بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل للشيف فاطمة أبو حاتي.

احرصي على قطع صدور الدجاج أفقيًا لجعلها نحيفة. جفف الدجاج بمنشفة ورقية.

في وعاء كبير ، يُمزج الدقيق والملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم والتوابل الإيطالية.

يقلب جيدًا للمزج. باستخدام شوكة أو ملقط ، غلفي صدور الدجاج بخليط الدقيق بالضغط على الخليط بملقط ثم تقليب الدجاج لتغليف الجانب الآخر. اجلس جانبا.

طهي صدور الدجاج: سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية.

سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة ، ضعي صدور الدجاج المغطاة بالدقيق في المقلاة واتركيها لمدة 4 إلى 5 دقائق على كل جانب ، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على الجانبين وتنضج بالكامل ، مع التقليب مرة واحدة بين الطهي ، لمدة 8-10 دقائق. يُرفع الدجاج من المقلاة ويوضع جانباً.

الصلصة: أضيفي الزبدة ومكعبات البصل الأصفر وفصوص الثوم المفرومة إلى المقلاة.

أضيفي الزبدة ومكعبات البصل الأصفر وفصوص الثوم المفرومة إلى المقلاة. يُطهى على ارتفاع متوسط ​​حتى يصبح البصل والثوم شبه شفافين ، لمدة دقيقتين تقريبًا.

بعد ذلك يضاف البصل الأخضر المفروم والطماطم.

أضيفي ملعقة كبيرة من الدقيق إلى المقلاة واخفقيها حتى تمتزج.

أضف الآن الكريمة الثقيلة والتوابل الإيطالية والملح ورقائق الفلفل الأحمر.

يُغلى المزيج إلى درجة الغليان ثم يُضاف نصف كوب من جبنة البارميزان المبروشة.

استخدم خفاقة أو ملعقة خشبية واخلطها حتى تحصل على مزيج ناعم.

طهي المعكرونة وفقًا لتعليمات العبوة في الماء المالح.

أحب المعكرونة التي ليست قاسية جدًا ولا طرية جدًا ، لذا فأنا دائمًا أطبخها صفيها لكن لا تشطفها.

التجميع النهائي: أضيفي المعكرونة المطبوخة إلى المقلاة مع الصلصة وقلبي حتى تمتزج على نار خفيفة لمدة 2-4 دقائق. طعم وإضافة الملح إذا لزم الأمر.

أعد الدجاج إلى المقلاة فوق المعكرونة واتركها لتسخن لمدة 5 دقائق إضافية.

قدمي الدجاج إما فوق المعكرونة الفريدو أو بجانبها ورشيها بجبنة البارميزان ، إذا رغبت في ذلك

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص