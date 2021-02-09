ما دوت الخليج اسباب التهاب الغدد الليمفاوية تحت الابط هو محور موضوعنا اليوم، والغدد الليمفاوية دوت الخليج عبارة عن تكتلات مستديرة ترتبط ببعضها على شكل سلاسل بواسطة قنوات شبيهة بالأوعية الدموية.

وتعد الغدد الليمفاوية جزءاً مهماً من عمل الجهاز المناعي، ووظيفتها تنقية اللمف من المواد الضارة التي يتعرض لها وتنتفخ إذا ما هوجمت من البكتيريا. وهي محاطة بنسيج ضام يحتوي على خلايا مناعية، وغالباً ما تكون كريات الدم البيضاء التي تعمل على إنتاج بروتينات لمحاربة لفيروسات والميكروبات.

تتواجد الغدد الليمفاوية تحت الإبطين وعلى جانبي العنق، إضافة لتواجد مجموعة منها في الرأس والرقبة والخصيتين. وكغيرها من أعضاء وأجزاء الجسم المختلفة، تتعرض الغدد الليمفاوية لعوامل عدة تتسبب في التهابها وتورمها.

ما دوت الخليج اسباب التهاب الغدد الليمفاوية تحت الابط

نظراً لحجمها الصغير الذي يعادل حجم حبة البازلاء، فإن أي تورم او التهاب في الغدد اللميفاوية تحت الابط يؤدي لكبر حجمها وبالتالي يسهل الشعور بها عند لمسها او الاحتكاك بها.

ومن اسباب التهاب الغدد اللميفاوية تحت الابط

العدوى والالتهابات: وهي السبب الرئيسي لتورم الغدد الليمفاوية، إذ ان العدوى لدفع الغدد الليمفاوية للتفتح لمحاربتها والقضاء عليها. ثم ما تلبث ان تعود لحجمها الطبيعي بعد مرور أسبوع على الإصابة.

الالتهابات الجلدية التي تصيب الذراع يمكن ان تسبب التهاب وتضخم الغدد الليمفاوية تحت الابط.

السرطان والأورام الليمفاوية واللوكيميا: وهناك مجموعة من الخلايا السرطانية التي تمتلك القدرة على الانتشار والوصول إلى الخلايا الليمفاوية في الغدد الليمفاوية، فتنمو وتتكاثر بداخلها وتتسبب في تضخمها. مثال على ذلك، انتشار سرطان الثدي وصولاً للغدد الليمفاوية تحت الإبطين أو انتشار سرطان الحلق وصولاً للخلايا الليمفاوية الموجودة في الرقبة.

حدوث تورّم في الغدد الليمفاوية كأحد الأعراض الجانبية لتناول الأدوية.

التهاب المفاصل.

الإصابة بفيروس المناعة البشرية قد يسبب التهاب الغدد اللميفاوية تحت الابط.

مرض السل.

الحلاقة المستمرة تحت الابط تتسبب بالتهاب الجلد وتورم الغدد اللميفاوية.

زيادة افراز العرق خلال فصل الصيف يتسبب بتلوث هذه المنطقة، الأمر الذي يظهر وكأن ورماً قد أصابها وهذه الأمور بعيدة كل البعد عن الإصابة بالأورام السرطانية.

ما هو علاج التهاب الغدد الليمفاوية تحت الابط

يعتمد العلاج في المقام الاول على المسبب وراء التهاب الغدد اللميفاوية تحت الابط، وبالتالي فإن كان السبب حدوث عدوى فيروسية فإن علاج هذه العدوى يساعد في عودة الغدد اللميفاوية لحجمها الطبيعي بعد فترة. وتعد الاصابة بالعدوى الفيروسية امراً شائعاً ولا يدعو للقلق، وفترة التورم الناجمة عنها لا تدوم لاكثر من اسبوعين.

لكن في حال استمرارها وتجاوزها مدة الاسبوعين، ينصح باستشارة الطبيب.

أما في حال كان التهاب الغدد اللميفاوية تحت الابط ناجماً عن الاصابة بالسرطان، ففي هذه الحالة يكون العلاج عن طريق الادوية او الاشعة، معتمداً بشكل أساسي على درجة الاصابة وموقعها.