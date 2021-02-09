فوائد الشاي الأخضر للتركيز وطريقة استخدامه، عن ذلك تحدثت كثير من المواقع الطبية التي أكدت بالأبحاث العلمية أن الشاي الأخضر يعزز وظائف الدماغ بما فيها الذاكرة والتركيز، والتي نوهت إلى أن الشاي الأخضر يستخدم منذ القدم في ذلك لدى كثير من الشعوب، إليكم فوائده.

فوائد الشاي الأخضر للتركيز :

ذكر موقع "ويب طب" أن مادة الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على إنعاش الذاكرة، وتقوية الأداء والتركيز، وتزيد من الانتباه بشكل كبير.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الثيانين التي تساعد على الهدوء والاسترخاء وتصفية الذهن.

مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.

دراسة عن الشاي الأخضر:

وفقا لموقع "نت دكتور" البريطاني، وبحسب دراسة قام بها باحثون من جامعة "إيه آند إف" في الصين، يحتوي الشاي الأخضر على مادة تساعد في تحسين وظائف المخ ووقايته من أضرار النظام ال غذائي غير الصحي.

وينصح الخبراء بشرب الشاي الأخضر بدلا من الأسود لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن فضلا عن مركبات الفلافونويد التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة التي تدمر خلايا الجسم وترتبط بالسرطان والتقدم بالعمر، في حين أن الأوراق المستخدمة لعمل الشاي الأسود تكون مؤكسدة تماماً.

طريقة استخدام الشاي الأخضر للتركيز:

ينصح المختصين بالتغذية بعمل الشاي الأخضر في المنزل من خلال اختيار أوراق الشاي الطبيعية العضوية المجففة وغليها مع الماء النقي حتى يحقق الفوائد المرجوة.

يمكن أن يشرب كوبين إلى ثلاثة من الشاي الأخضر يوميا للاستفادة من فوائده.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.