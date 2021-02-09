طرق صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية باللون الأحمر والأسود والبني زي الصالونات تمامًا

طرق صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية، تريد الكثير من السيدات الحصول على لون شعر مختلف عن لون شعرهم الطبيعي وذلك من أجل مواكبة ألوان الموضة، وإحداث نوع من التغير في شكلها العام، ويمكن تلوين الشعر باللون المفضل لديك من خلال الذهاب إلى صالونات التجميل ولكنه يكون باهظ الثمن، لذلك سنقدم إليك بعض الوصفات الطبيعية التي من خلالها يمكنك صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية 100% وامنحي القوة واللمعان.

صبغ الشعر في البيت

لصبغ الشعر باللون الأسود عليكي اتباع هذه الخطوات:

المكونات:

2 ملعقة من البن.

كوب واحد من الشاي المغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بتقليب مغلي الشاي مع ملعقتين من البن وضعيهم على نار هادئة لمدة خمس دقائق تقريبا، اتركي الخليط حتى يبرد ثم ضعيه على الشعر لمدة ساعتين ويغسل بالماء والشامبو، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على لون شعر أسود وثابت إلى الأبد.

صبغ الشعر باللون البني

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعه الذوبان.

عبوه أكسجين بتركيز 20 .

2 ملعقة من زيت الزيتون الخام.

طريقه التحضير:

احضري طبق صغير وضعي به زيت الزيتون والقهوة، و أضيفي اليهم ملعقة واحدة من الأكسجين و قومي بخفق المكونات، ضعي الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اغسليه بالطريقة المعتادة واستمتعي بلون بني جذاب للغاية.

صبغ الشعر باللون الأحمر

المكونات:

2 ملعقة من جوز الهند.

ثمرة واحدة من البنجر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

ضيفي ثمرة البنجر مع كوب من الماء على نار هادئة حتى يتم السلق جيدا، بعد ذلك قومي بأخذ البنجر والماء واخفقيهم في الخلاط الكهربائي، ثم صفي الخليط وضعي عليه زيت جوز الهند و ضعيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك وسوف تحصلين على لون أحمر مميز.