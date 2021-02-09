طريقة عمل الكيك الهش الطري وسر نجاحه في المنزل مثل محلات الحلويات

يعد الكيك الهش الطري ، من أنواع الحلويات الهشة اللذيذة التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وهو من الحلويات التي تتمتع بالمذاق اللذيذ والقوام الهش الطري، ويوجد أنواع مختلفة للكيك، مثل الكيك العادي، والكيك الإسفنجي، وغيرهم من أنواع الكيك، فكل كيكة لها نكهتها المختلفة التي تميزها عن غيرها، وكثير من النساء تواجهن مشاكل عند عمل الكيكة مثل هبوط الكيكة أو تشققها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكيك الهش في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة بدون مشاكل تجعلها هشة وطرية وطعمها شهي ولذيذ.

مكونات الكيك الهش الطري

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

3 بيضات. كوب من اللبن السائل. ربع كوب من الزيت. كوب من السكر. ملعقة من الفانيلا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ربع كوب من عصير البرتقال. ملعقة من الخل. ثلاث أكواب من الدقيق المنخول جيداً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيك الهش اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع البيض، والفانيلا، والزيت، والسكر، ونخلطهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف اللبن وعصير البرتقال ونخفقهم مرة ثانية.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل ولزج.

نقوم بإحضار قالب الكيك المدهون بقليل من السمنة ومرشوش بالدقيق ثم نضيف الخليط.

نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال الكيكة ونتركها حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي.

نقوم بوضع السكينة في المنتصف حتى نتأكد من نضج الكيكة، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ثم نقدمها لأفراد الأسرة بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الكيك الهش في المنزل

يوجد بعض الأسرار التي تعمل على نجاحه سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-