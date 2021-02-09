طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة بأقل التكاليف في المنزل

تعتبر الحلويات من الاطباق المهمة في كل منزل التي تهتم كل سيدة بكيفة صنعها إذا أنها محط اهتمام كل من الكبار والصغار على حد سواء وتتعدد الأصناف بحسب اختلاف المكونات وطرق التحضير حيث إن بعض الحلويات يتم صنعها في الفرن والبعض الأخرى يوضع في الثلاجة، ثم نقوم بعمل القطر لإضافته لها قبل التقديم، والبعض الآخر بقوم بصنع صوص خاص له كل هذه الطرق تعد من أسهل وابسيط الطرق في عمل البسبوسة لذلك سوف نتعرف علي طريقتها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة

تعد البسبوسة من أطباق الحلويات المحببة لدى الكثيرين لأنها ذات طعم مميز وتتعدد طرق عملها حسب كل بلد كالبسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالشوكولاتة واليوم سوف نتعرف على عدة طرق من خلال هذا المقال.

كوبان من دقايق السميد.

كوبان من اللبن.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

للتزين فستق أو لوز.

نحضر وعاء كبيرا ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور نضيف إليه السكر، والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كمية من الملح بطبق واحد وتمزج المكونات مع بعض جيدا.

السكر، والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كمية من الملح بطبق واحد وتمزج المكونات مع بعض جيدا. نضيف للخليط تدريجي ربع كوب من الزيتن، وكوبين من اللبن،وتعجن جيدا حتي تصبح لينة.

نقطع البسبوسة بعد مدها في الصينية بالشكل الذي نريده وعلى كل قطعة يتم توزيع الفستق واللوز عليها.

كل قطعة يتم توزيع الفستق واللوز عليها. نضيف كوبين من الحليب الدافئ مضافا إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين وبعدها يمكن استعماله.

مضافا عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين وبعدها يمكن استعماله. ندهن الصينية بقليل من الزيت ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لاتزيد سماكته ونعمل موازنة سطحها حتى تصبح متساوية وغير متعرجة.

بقليل من الزيت ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لاتزيد سماكته ونعمل موازنة سطحها تصبح متساوية وغير متعرجة. نضعها حوالي خمس عشرة دقيقة ترتاح قبل خبزها بالفرن.

بعد مرور الوقت المحدد نضع الصينية بالفرن علي درجة حرارة متوسطة وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحمرها من الأسفل ثم نقوم بتحمير الوجه ونسكب عليها مباشرة القطر ويكون القطر باردا او دافئا حتي يتخللها جيدا.

المكوناتطريقة التحضيرالقطر

سوف نتعرف على طريقة عمل القطر بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال.

كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغير من ماء الزهور.

ملعقة من ماء الورد.

في وعاء علي النار نسكب السكر والماء ونحركهم حتى يذوب المزيج بالغليان.

بعد أن يغلي المزيج نضيف إليه عصير الليمون الحامض.

نترك المزيج يغلي علي نار هادئة حتي يشتد.

نطفا النار ونضيف ماء الورد وماد الزهور واي مطيبات أخرى ويضع القطر جانبا حتى يبرد.

المكوناتطريقة التحضيربسبوسة بالقشطة

تعد البسبوسة بالقشطة من أكثر الحلويات المفضلة جدا لدي البعض لذلك يبحث الكثير على كيفية صنعها لذا سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

كوب ونصف من السميد.

كوب ونصف من الحليب.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

أصبع واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. ثلاث علب من القشطة.

سبع علب من القشطة.

كوب من القطر.

فستق حلبي حسب الرغبة.

نضع الزبدة وفوقها السميد،وحليب البودرة، والسكر البودرة،والبيكنج باودر،ونفرك المزيج.

نضيف ثلاث علب من القشطة ونحرك المزيج جيدا حتي يصبح عجين.

نسكب المزيج في صينية بعد دهنه بالقليل من الزبدة.

نخفق القشطة الطازجة ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق البسبوسة.

ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق البسبوسة. تخبز في الفرن على درجة 175 مدة 30-35 دقيقة، ثم نخرجها من الفرن ونصب القطر فوقها ونزينها بالفستق ونقدمها دافئة.

المكوناتطريقة التحضير