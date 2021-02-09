طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت زي الكوافير

طريقة صبغ الشعر في المنزل أشقر رمادي نقدمه اليكي سيدتي عبر موقعنا ثقفني، لتنالي على لون شعر رائع وجذاب ويُضيف ألي جمالك، كما أن اللون الأشقر الرمادي من الألوان الأكثر رواجا وطلبا في الأيام الأخيرة، لأنه لون مميز ويعطي إطلاله مميزة لذلك سوف نوفر عليك التكلفة الباهظة، وسنوفر عليك أيضا عناء الذهاب إلى صالونات التجميل المختلفة، ونقدم اليكي خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بخطوات سهلة وبسيطة ونتائج مبهرة خلال دقائق.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

المكونات:

قطعة من الفازلين.

عبوة من صبغة الشعر الأشقر الرمادي .

عبوتين من الصبغة الأشقر الطبيعي.

فرشاه.

طبق بلاستيك للخلط.

قطعة قديمة من القماش.

قفازات.

بلسم ،شامبو.

ربطة للشعر.

كيس بلاستيك.

مشط ذو أسنان رفيعة.

خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

أولا قومي بوضع قطعة القماش القديمة حول الذراعين من الأعلى حتى لا تتسخ الملابس .

بعد ذلك احضري الطبق البلاستيك المخصص لعمل الصبغة وضعي به الثلاث عبوات لمخصصين للصبغه، وقومي بخلطهم جيدا حتى تتجانس، وقومي بتمشيط الشعر للتخلص من أي تشابك فيه، ثم يقسم الشعر إلي أربعة أجزاء ويتم تثبيته بواسطة رابطة الشعر.

احضري الفازلين وقومي بدهن مقدمة الرأس” الجبهة” والأدنين والرقبة من الخلف بالفازلين حتى لا تأخذ أي تصبغات، قومي بارتداء القفازات الوقائية وابدئي في تطبيق الصبغة على خصل الشعر من الجذور حتى نهايتها، ويراعى ترك مسافة صغيرة بقيمة 1سم بين الفروة والشعر حتى لا تسبب أي حساسية.

بعد ذلك قومي بتغطية الشعر بالكيس البلاستيكي لمدة عشرين دقيقة، وتفقدي لون الشعر من الوقت إلى الأخر حتى الحصول على الدرجة المطلوبة وهي الأشقر الرمادي، بعد ذلك يُغسل الشعر بالماء والشامبو المخصص للشعر المصبوغ، وهذه كانت أشهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت.