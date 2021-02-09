سر ناجح الطعمية الهشة في المنزل وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة

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تعد الطعمية الهشة ، من الوجبات الخفيفة التي تقدم على وجبة الإفطار، ويمكن تناولها أيضاً على وجبة العشاء، وهى من الأكلات المشهورة في مصر والوطن العربي، ولها أكثر من طريقة وأكثر من اسم، فهي تسمى في البلاد العربية باسم الفلافل، وفي مصر تسمي بالطعمية، وكباب الغلابة، وطعمية الحمص، وأشهرهم الطعمية المصرية، ويوجد لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على سر ناجح الطعمية الهشة في المنزل وطريقة تحضيرها.
مكونات الطعمية الهشة
تحتوي على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الفول المدشوش المنقوع في الماء.
- كوب من الحمص المنقوع في الماء.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- حبة من البصل تكون كبيرة.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- قرن من الفلفل الأخضر.
- ملعقة من الكرات المفروم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
- شطة حسب الرغبة.
- بيضة.
- ملعقة من السمسم المحمص.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار الكبة ونضع الفول المنقوع والحمص المنقوع بعد تصفيتهم من الماء جيداً، ثم نضيف البصل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والكرات، والفلفل، والملح، والكمون، ونخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم.
- نقوم بتفريع الخليط في وعاء ثم نضع البيضة، وملعقة من السمسم المحمص، وربع ملعقة من البيكنج بودر، ونقلبهم جيداً.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن.
- نقوم بعمل أقراص الطعمية، ثم نضعها في الزيت حتى يتحمر لونها.
- ثم نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء.
أسرار نجاح الطعمية الهشة في المنزل
يوجد بعض الأسرار المهمة لنجاح الطعمية في المنزل وهى كما يلي:-
- خلط الفول والحمص مع بعض يجعل الطعمية مقرمشة.
- عدم الإكثار من الخضرة لتظل العجينة فاتحة اللون من الداخل.
- وضع ربع كوب من الماء عند عملية الفرم يسهل في عملية طحنها.
- وضع البيكنج بودر يجعل الطعمية قوامها هش ولذيذ.
- عند خروج الطعمية من الفريزر نتركها لفترة قبل القيام بقليها في الزيت.
الوسوم
تعد الطعمية الهشة ، من الوجبات الخفيفة التي تقدم على وجبة الإفطار، ويمكن تناولها أيضاً على وجبة العشاء، وهى من الأكلات المشهورة في مصر والوطن العربي، ولها أكثر من طريقة وأكثر من اسم، فهي تسمى في البلاد العربية باسم الفلافل، وفي مصر تسمي بالطعمية، وكباب الغلابة، وطعمية الحمص، وأشهرهم الطعمية المصرية، ويوجد لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على سر ناجح الطعمية الهشة في المنزل وطريقة تحضيرها.
مكونات الطعمية الهشة
تحتوي على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الفول المدشوش المنقوع في الماء.
- كوب من الحمص المنقوع في الماء.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- حبة من البصل تكون كبيرة.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- قرن من الفلفل الأخضر.
- ملعقة من الكرات المفروم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
- شطة حسب الرغبة.
- بيضة.
- ملعقة من السمسم المحمص.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار الكبة ونضع الفول المنقوع والحمص المنقوع بعد تصفيتهم من الماء جيداً، ثم نضيف البصل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والكرات، والفلفل، والملح، والكمون، ونخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم.
- نقوم بتفريع الخليط في وعاء ثم نضع البيضة، وملعقة من السمسم المحمص، وربع ملعقة من البيكنج بودر، ونقلبهم جيداً.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن.
- نقوم بعمل أقراص الطعمية، ثم نضعها في الزيت حتى يتحمر لونها.
- ثم نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء.
أسرار نجاح الطعمية الهشة في المنزل
يوجد بعض الأسرار المهمة لنجاح الطعمية في المنزل وهى كما يلي:-
- خلط الفول والحمص مع بعض يجعل الطعمية مقرمشة.
- عدم الإكثار من الخضرة لتظل العجينة فاتحة اللون من الداخل.
- وضع ربع كوب من الماء عند عملية الفرم يسهل في عملية طحنها.
- وضع البيكنج بودر يجعل الطعمية قوامها هش ولذيذ.
- عند خروج الطعمية من الفريزر نتركها لفترة قبل القيام بقليها في الزيت.
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