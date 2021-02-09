تساقط الشعر وعلاجه بطرق سهلة وبسيطة التخلص من التساقط تماما

تساقط الشعر ، تاج المرأة هو شعرها هكذا تعلمنا منذ الصغر وهكذا نحاول دائما وابدأ في محاولات مستميتة للحفاظ على شعرنا سواء بالمنتجات الغالية والثمينة أو بالعناية به عن طريق تمشيطه واستخدام الوصفات والعلاج المكلف ،في هذه المقالة سيدتي العزيزة نخبرك بالوصفات الطبيعية التي بالتأكيد توجد في بيتك بأرخص الأثمان وفي نفس الوقت يمكنك الحفاظ بها على “تاجك” إذا أتبعتي الروتين الصحيح للمحافظة على الشعر.

ماهو سبب تساقط الشعر

في البداية يجب أن نعرف ماهو سبب تساقط الشعر من الأساس لكي نعالجه ونتجنبه فتلك هي أولي خطوات العلاج.

بداية تساقط الشعر علامة على نقص الفيتامينات في الجسم خاصة فيتامين “سي” الذي يساعد على حل معظم مشاكل الشعر.

النظام الغذائي الذي تتبعه له دور محوري في نمو الشعر فمنه البروتينات التي تساعد في نمو الشعر ،ويجب أن يتضمن عناصر أساسية مثل الفول والجبن واللبن والمكسرات “خاصة الكاجو” والدجاج.

التقدم بالعمر يضعف من بصيلات الشعر بصورة ولكن ذلك يحدث بصورة طبيعية ولكي نتجنب ذلك عليكي بشرب الماء باستمرار عزيزتي.

التوتر والإجهاد هم من الأساسيات النفسية التي تؤدي لتساقط الشعر ، وهناك المجهود الجسدي مثل القيام بجراحة أو الإصابة بمرض مثل الذئبة، الزهري، أو السرطان فيصبح لديك الكثير من فقدان الشعر بعد الإجهاد البدني أو العاطفي، ولكن لا تقلقي فانه سوف يعود للنمو مرة أخرى في خلال بضعة أشهر.

أمراض الغدة الدرقية، القصور في الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية الطبية مثل مضادات التخثر أو العلاج الكيميائى او بعض أدوية المناعة.

التغير في الهرمونات التي يسببها أخذ حبوب منع الحمل أو بعض الأدوية الطبية.

التدليك المستمر حيث انه يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويمكننا فعل ذلك عن طريق تسخين بعض الزيت ومن الأفضل أن يكون زيت جوز الهند أو زيت اللوز والبدء في تدليك فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع، يعمل، فذلك غير انه ينشط الدورة الدموية في بصيلات الشعر فإنه أيضا يعزز قوة جذور الشعر ويحسن من حالة فروة الرأس.

استخدام عصير البصل ، قد يشمئز البعض منكن سيداتي ولكن عصير البصل مفيد جدا لبصيلات الشعر حيث انه غني جدا بالكبريت مما يساعد على علاج تساقط الشعر وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهاب، وبه أيضا مضادات للبكتيريا فهو يساعد على قتل الجراثيم التي تصيب فرو الرأس وتؤدى إلى فقدان الشعر.

عصير البنجر ،حيث وجود البنجر فى النظام الغذائى الخاص بكي ياسيدتي ، يساعد في أستكمال نقص التغذية التي تصيب الجسم وبالتالي تسبب تساقط الشعر.

الشاي الأخضر الذي بجانب انه يقال عليه انه حارق للدهون ويستخدم مع الأشخاص الذين يخضعون للحمية الغذائية فهو ينشط ويحفز بصيلات الشعر فينتج المزيد من الشعر الصحي.

كيف تحمي شعرك من التساقط سيدتي ؟

في النهاية يجب أن نعتني ببصيلة الشعر لعلاج تساقط الشعر نتمنى لكم جميعا الصحة.