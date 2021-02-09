وصفة سحرية لتبيض الوجه من أول مرة وتشد تجاعيد البشرة

وصفة سحرية لتبيض الوجه هي التي نحصل منها على نتيجة من أول مرة، حيث أن هناك العديد من العوامل الجوية المختلفة التي يتعرض لها الإنسان بشكل يومي والتي من الطبيعي أن تؤثر بشكل ملحوظ على نضارة وحيوية البشرة وخاصة الوجه، وبسبب ذلك فإن النساء يبحثن بشكل كبير عن الوصفات التي من شأنها تبييض الوجه بصورة آمنة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم وصفات تبييض الوجه.

وصفة سحرية لتبيض الوجه

تحتاج العديد من النساء إلى البحث عن وصفة سحرية لتبيض الوجه وذلك نظرًا للتأثيرات المختلفة التي قد تضر بالبشرة وهناك العديد من الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه بصورة سريعة وكذلك العديد من مستحضرات التجميل المختلفة ولكن لها بعض التأثيرات السلبية عند استخدامها لفترات طويلة، ومن أهم الوصفات:

تبحث السيدات بوجه عام عن أسرع طريقة لتبييض الوجه في يوم وذلك لضمان الحصول على نضارة وبياض الوجه بصورة سريعة وواضحة وأسرعها هي الوصفة المكونة من دقيق الأرز.

نحضر ملعقة من العسل الطبيعي.

وملعقتين من المياه فقط،

بعد ذلك خلط المكونات كلها مع بعضها جيدًا حتى يتم الحصول على قوام سميك.

ومن ثم وضعه على البشرة لمدة قد تصل إلى عشرون دقيقة.

وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وإزاله الخليط خلال الغسيل بصورة دائرية عن الوجه.

وصفة لتبييض الوجه من أول مرةتبييض الوجه في يوم واحد بالعسل

أفضل الوصفات الطبيعية هي التي يتم استخدام العسل فيها كمكون أساسي لتفتيح البشرة وأيضًا تقوم العديد من الشركات المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل بإدراج العسل كمكون أساسي في تحضير العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والوجه، ولعل أكثر هذه الوصفات فاعلية هو وصفة الطماطم والعسل الأبيض.

مكونات وصفة العسل والطماطم لتفتيح البشرة

وتتكون هذه الوصفة من نصف حبة من الطماطم بالإضافة إلى ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الخام، ويتم خلط المكونات بصورة جيدة للحصول على قوام متماسك ومن ثم توزيع الخليط على الوجه بالكامل وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة وبعدها يتم غسل الوجه بالكامل بالماء البارد ولضمان الحصول على أسرع النتائج وأفضلها يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.