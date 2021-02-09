طولي شعرك بجنون رشه واحدة قبل النوم من الوصفه الهندية لتطويل وتكثيف الشعر 

طولي شعرك بجنون تساقط الشعر ووجود فراغات فيه من الآثار السيئة أو السلبية التي تؤثر بشكل سيئ على جميع النساء في حول العالم، ك على تطويل الشعر وتكثيفه ومنع التقصف والتساقط كما يعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر ينصح جميع الأطباء واستفادت ايضا بعض الدراسات العلمية أن استخدام الوصفات الطبيعية يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه.الزيت دافئ لتطويل الشعر
تصبح الزيت الدافئ والطبيعي هو من أفضل الوسائل التي يمكن أن تقوم باستخدامها لتطويل الشعر وتكثيفه فإنه يعمل على لمعان الشعر وترطيبه، لذلك يمكنك عزيزتي أن تكوني باستخدام هذه الوصفة المميزه في تطويل الشعر في وقت قياسي جدا.المكونات:-
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت السمسم.
- ملعقة من زيت جوز الهند
- يفضل أن يتم جميعا مكونات تكون بمقدار واحد و بنسب متساوية
- نقوم بدمج هذه المكونات بيدخل من مجموعة الزيوت و نضعه على نار هادئة.
- لمدة تتراوح ما بين 20 ثانية إلى دقيقة
- ثم يمكنك أيضا أن تقومى بغسل الشعر جيدا للتخلص من بقايا الزيوت وضيفي هذا الماسك من الزيوت الدافع.
- وقومي بتغطية الشعر جيدا باستخدام المنشفة.
- أو يمكنك استخدام قبعة الاستحمام اتركي شعرك مابين ساعة إلى ساعتين.
- ثم بعد ذلك يتم تمشيط شعرك جيدا باستخدام الفرشاة ويفضل أن تكون الخشب وبعد ذلك تقوم بغسيل الشعر جيدا.
تم إثبات بعض الدراسات أن استخدام حليب جوز الهند يعمل على تطويل وتكثيف الشعر وهو يعمل ايضا على تطويل الشعر في وقت قياسي ويحافظ ايضا على فروة الرأس من الجذور حتى الاطراف يقضي على البكتيريا والفيروسات التي تتواجد في الشعر.المكونات:-
- حليب جوز الهند.
- وعصير ليمون.
- وعاء زجاجي.
- قبعة الاستحمام.
- هي تم تحضيره وعاء، ويوضع به حليب جوز هند مع عصير الليمون ومزج المكونات جيدا.
- ثم نقوم بوضعه على الشعر من الجذور حتى الاطراف ونبدا بتدليك ايضا الشعر لمدة دقيقه شيء.
- ثم نقوم بترك هذا الماسك على الشعر ما بين خمس ساعات إلى 12 ساعة مع ارتداء قبعة الاستحمام يمكننا ايضا أن نقوم بتركها طوال الليل ويغسل الشعر فيه اليوم الثاني.
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طولي شعرك بجنون تساقط الشعر ووجود فراغات فيه من الآثار السيئة أو السلبية التي تؤثر بشكل سيئ على جميع النساء في حول العالم، ك على تطويل الشعر وتكثيفه ومنع التقصف والتساقط كما يعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر ينصح جميع الأطباء واستفادت ايضا بعض الدراسات العلمية أن استخدام الوصفات الطبيعية يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه.الزيت دافئ لتطويل الشعر
تصبح الزيت الدافئ والطبيعي هو من أفضل الوسائل التي يمكن أن تقوم باستخدامها لتطويل الشعر وتكثيفه فإنه يعمل على لمعان الشعر وترطيبه، لذلك يمكنك عزيزتي أن تكوني باستخدام هذه الوصفة المميزه في تطويل الشعر في وقت قياسي جدا.المكونات:-
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت السمسم.
- ملعقة من زيت جوز الهند
- يفضل أن يتم جميعا مكونات تكون بمقدار واحد و بنسب متساوية
- نقوم بدمج هذه المكونات بيدخل من مجموعة الزيوت و نضعه على نار هادئة.
- لمدة تتراوح ما بين 20 ثانية إلى دقيقة
- ثم يمكنك أيضا أن تقومى بغسل الشعر جيدا للتخلص من بقايا الزيوت وضيفي هذا الماسك من الزيوت الدافع.
- وقومي بتغطية الشعر جيدا باستخدام المنشفة.
- أو يمكنك استخدام قبعة الاستحمام اتركي شعرك مابين ساعة إلى ساعتين.
- ثم بعد ذلك يتم تمشيط شعرك جيدا باستخدام الفرشاة ويفضل أن تكون الخشب وبعد ذلك تقوم بغسيل الشعر جيدا.
تم إثبات بعض الدراسات أن استخدام حليب جوز الهند يعمل على تطويل وتكثيف الشعر وهو يعمل ايضا على تطويل الشعر في وقت قياسي ويحافظ ايضا على فروة الرأس من الجذور حتى الاطراف يقضي على البكتيريا والفيروسات التي تتواجد في الشعر.المكونات:-
- حليب جوز الهند.
- وعصير ليمون.
- وعاء زجاجي.
- قبعة الاستحمام.
- هي تم تحضيره وعاء، ويوضع به حليب جوز هند مع عصير الليمون ومزج المكونات جيدا.
- ثم نقوم بوضعه على الشعر من الجذور حتى الاطراف ونبدا بتدليك ايضا الشعر لمدة دقيقه شيء.
- ثم نقوم بترك هذا الماسك على الشعر ما بين خمس ساعات إلى 12 ساعة مع ارتداء قبعة الاستحمام يمكننا ايضا أن نقوم بتركها طوال الليل ويغسل الشعر فيه اليوم الثاني.
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