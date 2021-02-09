طريقة عمل الكيكة العادية في دقائق معدودة بقوام هش لذيذ عليك أن تجربيها!

الكيكة تعتبر من أهم أنواع المعجنات الشهية والممتعة للغاية، والتي يحبها الكثيرون من الكبار والصغار، ويطلبونها باستمرار، وهناك الكثير من أنواع الكيك ولا يعلو على الكيكة العادية التي تتمتع بقوام هش وطعم متميز ورائع للغاية، وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الكيكة العادية في دقائق معدودة بسهولة جداً عليك سيدتي أن تجربيها.

طريقة عمل الكيكة العادية

تبدع الكثير من ربات البيوت في عمل الكيكة العادية التي تختلف من سيدة لأخر، فالبعض يضيف لها بعض النكهات المختلفة، ولكن مهما كانت طريقة أن نكهاتها فهي من أفضل أنواع الكيك والتي لها مكانة خاصة عند الأطفال، والتي يمكن تقديمها في أي وقت سواء أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة وغيرها.

كوبين دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب لبن.

3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.

5 حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

في وعاء الخلاط الكهربائي يتم وضع الزيت والسكر والفانيليا واللبن ويتم الخفق بشكل جيد حتى تمتزج المكونات.

في وعاء أخر يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر ونقلب المكونات، ثم يسكب عليها خليط الزيت والسكر، ونقلب من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تمتزج كل المكونات.

في قالب الفرن المدهون بالسمن ورشة من الدقيق ننزل بخليط الكيك، ويدخل القالب الفرن الساخن مسبقاً وتترك بداخله الكيك مدة 25 دقيقة حتى تنضج تماماً، ويمكن عمل اختبار للتأكد من نضج الكيك من خلال نزع خلة أسنان فيها فإذا خرجت نظيفة فهذا يدل على نضجها وإذا خرج بها عجين فتحتاج تظل في الفرن أكثر.

المكونات:طريقة عمل الكيكة العادية: