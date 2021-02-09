علاج شيب الشعر المبكر بمكونات طبيعية من الاستعمال الأول

علاج شيب الشعر المبكر يمكن أن يكون عبر الوصفات الطبيعية، حيث يعاني العديد من الأفراد حول العالم من ظهور علامات الشيب المبكر على الشعر والتي قد تؤثر بشكل كبير على المظهر العام خاصة لدى السيدات اللاتي يحببن أن يكون مظهر الشعر دائمًا لامعًا حيث أنهن يعتبرن الشعر من أكثر علامات إبداء أنوثتهن وبالتالي فهن يبحثن عن الطرق المختلفة التي تعمل على علاج الشيب نهائيا وهذا ما سوف نتعرف عليه سواء علاج شيب الشعر أو وصفة تخفي الشيب نهائيًا.

علاج شيب الشعر المبكر

نظرًا لتقدم السن فإن العديد من السيدات والرجال يعانون من شيب الشعر المبكر والذي قد يؤثر على حالتهم النفسية ومظهرهم الاجتماعي بشكل كبير، ولذا فإنهم يلجئون إلى علاج شيب الشعر المبكر وقد يتمثل في بعض الوصفات والخلطات الطبيعية المتوفرة بصورة كبيرة وآمنة في نفس الوقت منها:

علاج الشيب المبكر عند البنات بالقهوة

تستخدم البنات بشكل كبير الحناء في علاج شيب الشعر المبكر ويتم استخدامها منذ القدم عن طريق خلط الحناء مع بعض من الخل أو الليمون أو بعض من القهوة للحصول على اللون الداكن بالإضافة إلى بعض الزيوت العطرية والتي تعطي رائحة متميزة للشعر عقب الانتهاء من إزالة الشيب.

ويتم استخدام الحناء عن طريق خلط كمية مناسبة من الحناء مع بعض من القهوة الساخنة جيدًا للحصول على مزيج مناسب للشعر ويترك الخلط بعد تغطيه جيدًا لمدة ساعتين ويتم بعد ذلك تغطية الشعر بالكامل بالخليط ويترك على الشعر لمدة ثلاثة ساعات متواصلة وبعدها يغسل الشعر بالماء البارد ويمكن استخدام الشامبو المعتاد لضمان إزالة أي آثار للخليط.

وصفة عصير البصل للتخلص من الشيب

يحتوي البصل على العديد من المواد والعناية الهامة والفعالة للتخلص من شيب الشعر المبكر وجعله يبدو أكثر لمعانًا وحيوية ويتم استخدام عن طريق طحن حبة إلى حبتين من البصل في الخلاط جيدًا ومن ثم تصفيتها واستخدام العصير الناتج من التصفية على الشعر مباشرة ويترك لمدة ثلاثة ساعات متواصلة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء البارد جيدًا ويفضل استخدام إحدى أنواع الشامبو لإزالة رائحة البصل من الشعر تمامًا.