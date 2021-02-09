أقوي طريقة لتبييض الاسنان وازالة الاصفرار والجير المتراكم في ثواني هتحصلي علي أسنان مثل اللؤلؤ

طريقة لتبييض الاسنان اصفرار الاسنان، وتلوثها وجودك غير المتراكم من الآثار المزعجة التي تسبب ضيق لجميع الأشخاص إذا كان النساء والرجال كما أنهم يتم تقليل الثقة الشخص بنفسه أثناء وجود ابتسامه لتحسين لون الاسنان، من خلال استخدام، الليزر سوف نحصل على أسنان بيضاء ولكن لا يوجد على اغلب الاشخاص يقوم باستخدام الليزر، غلاء الثمن وايضا الاسعار المهولة لذلك يمكنك ايضا أن نقوم بالاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية فهي تعمل على إسقاط الجير المتراكم في الأسنان والتي بشكل سلبي عليها ويقضي أيضا على الاستمرار بطريقة امنة جدا و سوف نتعرف عليها من خلال موقعنا هذا:

قشور الموز يعمل على ظهور العديد من الفوائد للأسنان تساعدنا أيضا فى التخلص من اصفرار الاسنان ، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات التي تتجدد داخل قشور الموز منها معدن البوتاسيوم و معدن المغنيسيوم ويعمل ايضا على امتصاص الاصفرار الموجود بالأسنان ويقضي عليها في وقت قياسي.

يفضل ايضا نقوم باختيار الموز الخالى من أى سواد في القشور، التي يعتبر اصفر.

ونبدأ بفرك الموز بالأسنان جيدا.

ثم يمكنك ايضا أن تقوم بفتح الفم لمدة خمس دقائق.

أثناء تواجد القشور بها أو نتركها عليها لمده دقيقتين سوف نحصل على بياض الاسنان من اول استخدام هذه الوصفه المميزه.

صودا الخبز لديها العديد من الفوائد التي التي تعتبر مهمة جدا في التخلص من الآثار الموجودة في الأسنان، ولكن عزيزتي يمكنك أن تتابعي معي هذه الوصفة الفعالة من صودا الخبز لتفتيح الاسنان وجعلها باللون الابيض وتقومي بأظهار ابتسامتك الرائعه.