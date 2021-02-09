طريقة عمل الإندومي في البيتي بمواد صحية متوفرة في البيت وبخطوات سهلة جداً

منذ سنوات بعيدة ظهرت الأندومي سريعة التحضير في العالم كله، والتي أصبحت هي الوجبة الرئيسية والمفضلة عند فئة الشباب، والتي يتم توفرها في الأسواق بالكثير من النكهات المختلفة وأبرزها نكهة الدجاج والخضروات واللحم، والأمهات ترفض تناول أبنائها الأندومي بسبب انتشار الأقاويل باستمرار أنه يحضر من مواد غير صحية ولكن كل الأبناء يرغبون في تناولها باستمرار وغالباً لا يعدي يوماً واحدة لا يتناول الأندومي فيه من خارج البيت، لذلك قررنا أن نستعرض عليكم طريقة عمل الأندومي في البيت بمواد صحية متوفرة في البيت.

طريقة عمل الأندومي في البيت

نسمع دائما عن الأضرار التي تنتج عن تناول الأندومي بسبب المواد الحافظة ومحسنات الطعم، ولكن يمكن الاستغناء عن كل هذا ويمكن استبدالها بمواد صحية متوفرة في البيت وعملها بكل سهولة ويكون طعمها رائع جداً لا يختلف كثيراً عن الجاهزة.

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

ملعقة صغيرة شطة حمراء.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملح.

2 مكعب مرقة دجاج.

ثوم بودر وبصل بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

في قدر يوضع به مقدار من الماء ويرفع على النار حتى يغلي، ثم نضيف المكرونة للماء ونضع عليه الملح والفلفل والكمون وملعقة من الزيت ومكعب من المرقة.

في مقلاة صغيرة يتم تحضير نكهة الإندومي، ويوضع فيه الزيت والشطة ومكعب مرقة دجاج والبصل والثوم البودر وتقلب المكونات معاً.

بعد أن تنتهي المكرونة من السلق يتم وضع النكهة عليها ونقلبهما معاً، ثم نطفئ النار وتسكب الأندومي في طبق التقديم وبألف هنا.

المكونات:طريقة التحضير: