الكريم الساحر معجزة في شد الوجه والرقبة والتخلص من التجاعيد والترهلات في دقائق نتيجة فورية

عزيزتي التي تعاني من خشونة البشرة والبقع الداكنة الموجودة في الاماكن الحساسه بالجسم وعدم توحد لون البشرة الأساسي يمكنك أن تقومي بالإسراع على البحث لحل اكيد ولذلك وجدنا اليوم الحل الأفضل والفعال في التخلص من الاسمرار الموجود للبشرة، و سوف تجد النتائج بين البشر أصبحت مشرقة، وهائلة كل ماعليك هو أن تقومي بتطبيق الوصفات الطبيعية التي سوف نعرضها من خلال موقعنا هذا التخصص في السطور القادمة.

ماسك الشوفان والكركم

تبييض البشرة باستخدام بعض الوصفات الطبيعية أو بالاخص عند استخدام ماسك الشوفان والكركم التي تحتوي على مكونات مذهلة تعمل على تفتيح الجلد كما أنها تعمل أيضا على التخلص من الاسمرار الموجود بالبشرة الكركم، ويوحد لون البشرة بشكل رائع ويصبح البشرة نقية وبيضاء بالاضافة إلى ذلك فأن الشوفان يحتوي على العديد من الفوائد والمميزات التي تعمل على تقشير البشرة والتخلص من صبغة الجلد التي تتواجد دائما

مكونات الماسك

نحضر 2 ملعقة من الشوفان.

ملعقة من عصير الليمون نقى

2 ملعقة من بودرة الكركم الخاصة بعمل ماسكات للبشرة.

في وعاء عميق يمكنك أن تقومي بإضافة الكركم و بودرة الشوفان.

وبعد ذلك ضيفى عصير الليمون ثم قومي بتقليب هذه المكونات جيدا.

كما يمكنك أيضا أن تقومي بإضافة ملعقة من ماء الورد لكي تحصلي على مزيج كريمي ناعم.

ابدأ بتطبيق هذا الماسك الفعالة على البشرة ولكن قومي بتدليك البشر بلطف.

هذا الماسك يترك لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.

ثم نكرر هذا الوصف مرتين أو أكثر خلال الأسبوع.

الكركم لديه العديد من الفوائد إلى للتخلص من تجاعيد الشعر. فهو فريد من نوعه في استخدامه داخل المنتجات التجميلية؛ لذا يمكنك أن تقومي باستخدامه لانه ايضا مضاد للاكسده. يوفر علينا استخدام زيت الكركم أو ماسك الكركم. علاج حب الشباب وعلاج الهالات السوداء والاحمرار كما أنه يقلل أيضا الإنزيمات التي تتواجد في البشرة، وتكون مؤلمة في بعض الاحيان. الشوفان يقضي على الخطوط البيضاء الموجودة بالجسم كما أنه يخلصنا من التجاعيد البشرة

طريقة الإستخدام:فوائد ماسك الكركم