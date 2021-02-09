طريقة عمل البسبوسة الشامية في البيت بقوام رملي ودايب اسعدي بها عائلتك

البسبوسة من الحلويات المشهور جداً في العالم العربي والتي يختلف اسمها من دولة لأخرى، فبعض الدول يطلقون عبها النمورة والهريسة، وتعتبر البسبوسة الشامية من أشهر أنواعها اللذيذة، التي تتميز عن غيرها بالقوام الرملي الدايب بمجرد أن تضيعها في فمك تذوب على الفور، وتحتل طريقة عمل البسبوسة الشامية محركات البحث حالياً لكونها أشهى وألذ أنواع البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة الشامية

من منا لا يعشق البسبوسة الشامية التي تتميز بالطعم الشهي والممتع، والتي يمكن أن تقدم في أي مناسبة سواء الأعياد أو أعياد الميلاد أو حتى غير المناسبات، فبعض ربات البيوت حريصة عمل الحلويات في أي وقت لعائلتها لتسعدها بهم، لذلك عليكِ سيدتي أن تجربي طريقة عمل البسبوسة الشامية بنفسك.

2 حبة بيض.

كوب سميد.

كوب دقيق أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

كوب ونصف شربات جاهز.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه البيض مع السكر وتخلطهما معاً بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حسب المتوفر، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والزيت والزبادي وتقلب المكونات جيداً لتمتزج.

نضيف للخليط السابق الدقيق والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند وتخلط المكونات حتى نحصل على خليط رملي متجانس.

في صينية متوسطة مدهونة بالسمن يضاف فيها الخليط، وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن تخرج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات البارد على الفور، ثم تترك لتبرد تماماً وتزين بالمكسرات وتقدم.

المكونات:طريقة عمل البسبوسة الشامية: