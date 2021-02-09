وصفة كورية لإزالة شعر الوجه بمكونين فقط واستمتعي ببشرة ناعمة من أول إستخدام

وصفة كورية للتخلص من شعر الوجه، العديد من النساء يحاولون بجميع الطرق إزالة شعر الوجه، حيث قد تسبب لهم مشاكل كثيرة وأكثر إنزعاجاً ويريدون بجميع الطرق إزالتها، بالطرق التقليدية مثل الحلاوة أو الفتلة، و لكن قد تسبب لهم بعض التورمات أو الحبوب، فيلجأون إلى صالون التجميل لإزالة شعر الوجه سواء بالطرق التقليدية أو التخلص منه تماماً عن طريق أطباء التجميل مثل الليزر أو غيره، حيث يوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة و تخلصك تماماً من شعر الوجه بدون ألم ،وبالرغم من أنها تعطي نتائج مبهرة و تاًخذ وقتا طويلاً، إلا أنها تجعل السيدة تتمتع ببشرة ناعمة دون أي أضرار جانبية، تابعونا للتعرف على الوصفة الكورية للتخلص من شعر الوجه.وصفة كورية للتخلص من شعر الوجه
تعد الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي لا يلجأ إليها الكثيرين، حيث أنها تعطي نتائج فعالة ولا تسبب أي ضرر للبشرة، وعادة ما نلجأ إلى صالون التجميل حتى الإنتهاء من تلك المشكلة، لكن عادة ما تسبب إلتهاب الوجه أو ظهور بعض المشاكل في ما بعد، فتلجأ الفتاة بعد ذلك إلى الطرق الطبيعية والوصفات المنزلية التي تتسم بالسهولة ولا تسبب أي ضرر.مكونات الوصفة:
- بياض بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- نحضر إناء صغير يوضع فيه النشا و بياض البيضة، ويتم مزجهم جيداً حتى يصبح قوام كريمي، وإذا احتاجت الوصفة إلى القليل من النشا، قومي بمزج نصف ملعقه كبيرة ثم قومي بالخلط مرة ثانية حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- يتم غسل الوجه بماء فاتر لتفتيح مسام الوجه، ثم يتم وضع الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف الكريم.
- يتم فرك الخليط على البشرة عكس إتجاه الشعر، ثم يغسل الوجه بماء بارد تكرر الوصفة ثلاث مرات إسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، والتخلص نهائياً من الشعر الموجود بالوجه.
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وصفة كورية للتخلص من شعر الوجه، العديد من النساء يحاولون بجميع الطرق إزالة شعر الوجه، حيث قد تسبب لهم مشاكل كثيرة وأكثر إنزعاجاً ويريدون بجميع الطرق إزالتها، بالطرق التقليدية مثل الحلاوة أو الفتلة، و لكن قد تسبب لهم بعض التورمات أو الحبوب، فيلجأون إلى صالون التجميل لإزالة شعر الوجه سواء بالطرق التقليدية أو التخلص منه تماماً عن طريق أطباء التجميل مثل الليزر أو غيره، حيث يوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة و تخلصك تماماً من شعر الوجه بدون ألم ،وبالرغم من أنها تعطي نتائج مبهرة و تاًخذ وقتا طويلاً، إلا أنها تجعل السيدة تتمتع ببشرة ناعمة دون أي أضرار جانبية، تابعونا للتعرف على الوصفة الكورية للتخلص من شعر الوجه.وصفة كورية للتخلص من شعر الوجه
تعد الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي لا يلجأ إليها الكثيرين، حيث أنها تعطي نتائج فعالة ولا تسبب أي ضرر للبشرة، وعادة ما نلجأ إلى صالون التجميل حتى الإنتهاء من تلك المشكلة، لكن عادة ما تسبب إلتهاب الوجه أو ظهور بعض المشاكل في ما بعد، فتلجأ الفتاة بعد ذلك إلى الطرق الطبيعية والوصفات المنزلية التي تتسم بالسهولة ولا تسبب أي ضرر.مكونات الوصفة:
- بياض بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- نحضر إناء صغير يوضع فيه النشا و بياض البيضة، ويتم مزجهم جيداً حتى يصبح قوام كريمي، وإذا احتاجت الوصفة إلى القليل من النشا، قومي بمزج نصف ملعقه كبيرة ثم قومي بالخلط مرة ثانية حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- يتم غسل الوجه بماء فاتر لتفتيح مسام الوجه، ثم يتم وضع الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف الكريم.
- يتم فرك الخليط على البشرة عكس إتجاه الشعر، ثم يغسل الوجه بماء بارد تكرر الوصفة ثلاث مرات إسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، والتخلص نهائياً من الشعر الموجود بالوجه.
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