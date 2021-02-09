أحلي طريقة لعمل بسكويت القهوة هش وشهي ولذيذ في المنزل بالخطوات بطريقة الشيفات

أحلي طريقة لعمل بسكويت القهوة هش وشهي ولذيذ في المنزل يعتبر البسكويت من أنواع المقرمشات التي يتم تناولها بشكل مستمر وبالأخص في وجبة الإفطار، لأنه من الأطعمة الخفيفة على المعدة وتمنحنا شعور بالشبع للكثير من الوقت، ومن الممكن تناوله مع الشاي أو العصائر المتنوعة، ويتم تحضيره بالكثير من النكهات المتنوعة المحببة لدى الكثير.

بسكويت القهوة

القهوة من المنبهات والمشروبات الساخنة التي نحرص على تناولها بشكل يومي بكافة أنحاء العال وتنال على شهرة واسعة، وأصبحنا نستخدمها في الكثير من أنواع الحلويات مثل الكيك والبسكويت وغيرها من المخبوزات المتنوعة التي نحبها، لذا حرصنا اليوم على طريقة عمل بسكويت القهوة في المنزل بمكونات من منزلك وبأقل تكلفة.

طريقة عمل بسكويت القهوة

تعرفي معنا على المكونات المستخدمة وخطوات عمل بسكويت القهوة خطوة بخطوة ونمنحك طعم رائع:

كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة من مسحوق القهوة على أن تكون غير محوجة.

2 حبة بيض.

ملعقتين من الزبد.

ملعقة من البكينج بودر.

3 ملاعق من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

بإناء عميق نقوم بخفق البيض مع السكر البودرة بشكل جيد بالمضرب الكهربائي، ونضيف لها القليل من الحليب السائل حتى يذوب السكر بشكل جيد. من ثم نقوم بإضافة كلاً من الزيت والزبد وتخفق بشكل جيد حتى يتم إذابة المكونات مع بعضها البعض. نقوم بمزج الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ومسحوق القهوة والقهوة سريعة الذوبان وتقلب معاً جيداً. نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً على المزيج السائل وتقلب يدوياً من ثم نستخدم المضرب الكهربائي إن وجد حتى أن تتجانس المكونات سوياً. يتم إضافة كمية من اللبن حتى نحصل على العجينة متماسكة، نقوم بتقطيع كرات العجين على حسب حجم البسكويت المناسب بالشكل المرغوب به ويرص بالصينية وتوضع بالفرن حتى تمام النضج وبألف هنا وشفا.

المكونات:طريقة التحضير: