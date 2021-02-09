كريم الارز كولاجين طبيعي يشد البشرة ومضاد قوي للتجاعيد والشيخوخة سوف تبدين أصغر ب10 سنوات

نجد دائما أن اليابيات لديهم بشرة، ناعمة، خالية من أي تجاعيد لا يظهر عليهم الشيخوخة، لذلك دائما نبحث على طريقة من خلالها نحصل على بشرة فاتحة وبعد البحث بشكل مستمر وجدنا أن تفتيح البشرة هو وراء استخدام بعض أنواع المواد الطبيعية الخالية، من أي كيماويات تؤثر على البشرة من حدوث تجاعيد، أو مكونات غير طبيعية لذلك يعتبر استخدام ماسك ماء الأرز لتفتيح البشرة الداكنة، ويقضي أيضا على الهالات السوداء، والندبات التي تتواجد في البشرة والبقع الداكنة، مما يؤدي التخلص من آثار الحبوب كل ما عليك هو أن تتبع الوصفة لكي تحصلي على بشرة بيضاء مثل اليابانيين.

ماسك ماء الأرز يعتبر من المسكات الهائلة، التي تناسب جميع انواع البشرة، بالإضافة إلى ذلك فهو يعمل على ترطيبها والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد فيها كما يعمل أيضا على تنعيم البشرة الجافة، ويقضي على الندبات التي تتواجد في البشرة، واثار الحبوب بالإضافة إلى أن هذا الماسك من ماء الأرز من أفضل الماسكات التي يمكننا أن نقوم باستخدامها.

طريقة تحضير الوصفة:-

يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع ثمرة الأفوكادو في وعاء مع إضافة كمية الأرز التي قمنا بنقعه لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة العسل.

نقوم بمزج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

كما أن هذا الوصفة الفعالة على لابد تطبيقها على البشرة الجافة بعد تنظيفها.

ثم نترك هذا الماسك ما بين عشر دقائق إلى 20 دقيقة.

ثم يمكننا أن نقوم بغسيل البشرة جيدا