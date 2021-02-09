المناقيش اللبنانية أشهر اكلات لبنان بالعجينة الهشه القطنية أخف من القطن بدون فرن 

المناقيش اللبنانية المناقيش اللبنانية من أفضل المأكولات التي تتميز في دولة لبنان ويتناولها العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم، وبالاخص في دولة لبنان الشقيقة كما أنها تتميز بالطعم الرائع والشهى التي نقوم بتناولها بعجينة خفيفة وهشة كما أننا نقوم بخبز ايضا داخل الفرن بأسهل طريقة وأسرعها، ولكن كل ماعليك هو أن تتبعي الطريقة السهلة، و البسيطة والسريعة من خلال هذا المقال المتميز والرائع في تحضير كافة الوصفات.

المناقيش من المعجنات المشهورة بشكل كبير في دول الشام ولبنان وجميع دول العالم كما أن بشكل كبير تشبه الفطائر، التي نقوم بتناولها بالإضافة إلى تحضير فهو أسهل مما يمكن كما يمكن ايضا أن نقوم بوضع كميات بسيطة من زيت الزيتون والزعتر وكافة الحشوات الاخرى التى نرغب فيها إذا قمنا بتناول المراقيش على اصولها سوف نتحدث عليها.

كمية من الدقيق .

2 كوب الا ربع من الماء, ويفضل أن تكون دافئة.

ملعقة من الملح.

كمية بسيطة من زيت الزيتون.

القليل من الخميرة الفورية

القليل من الزعتر والسكر.

كمية من زيت الزيتون.

القليل من الزعتر السماق.