المناقيش اللبنانية أشهر اكلات لبنان بالعجينة الهشه القطنية أخف من القطن بدون فرن 

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المناقيش اللبنانية المناقيش اللبنانية من أفضل المأكولات التي تتميز في دولة لبنان ويتناولها العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم، وبالاخص في دولة لبنان الشقيقة كما أنها تتميز بالطعم الرائع والشهى التي نقوم بتناولها بعجينة خفيفة وهشة كما أننا نقوم بخبز ايضا داخل الفرن بأسهل طريقة وأسرعها، ولكن كل ماعليك هو أن تتبعي الطريقة السهلة، و البسيطة والسريعة من خلال هذا المقال المتميز والرائع في تحضير كافة الوصفات.المناقيش اللبنانية وطريقة تحضيرها
المناقيش من المعجنات المشهورة بشكل كبير في دول الشام ولبنان وجميع دول العالم كما أن بشكل كبير تشبه الفطائر، التي نقوم بتناولها بالإضافة إلى تحضير فهو أسهل مما يمكن كما يمكن ايضا أن نقوم بوضع كميات بسيطة من زيت الزيتون والزعتر وكافة الحشوات الاخرى التى نرغب فيها إذا قمنا بتناول المراقيش على اصولها سوف نتحدث عليها.المكوِّنات
- كمية من الدقيق .
- 2 كوب الا ربع من الماء, ويفضل أن تكون دافئة.
- ملعقة من الملح.
- كمية بسيطة من زيت الزيتون.
- القليل من الخميرة الفورية
- القليل من الزعتر والسكر.
- كمية من زيت الزيتون.
- القليل من الزعتر السماق.
- نبدأ بخلط جميع المكونات الجافة إذا كانت الخميرة الفورية والدقيق والسكر والملح.
- نقوم بالاستمرار بدمج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لبضع ثوانى معدودة.
- ثم نقوم باضافة كمية من زيت الزيتون والزبادي والزعتر وجميع المكونات الاخرى مع دمج هذه المكونات جيدا.
- ولكن لابد أن نحصل على عجينة لينة.
- لذلك يمكننا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الماء الدافئ ونستمر في عجن هذه المكونات جيدا.
- نقوم بترك العجينة لكي تتضاعف لمدة عشرون دقيقة.
- ثم نبدأ بفرد العجينة جيدا باطراف الاصابع.
- و نتركها مرة ثانية لكي ترتاح.
- نقوم بضبط الصلصة والزعتر والفلفل و جميع المكونات جيدا و نبدا ادخليها في الفرن على درجه حراره 180 درجه.
- ثم نتركه لمدة 15 دقيقة.
- ونبدأ باخراجها من الفرن ونكون بتناولها وتقديمها لابنائنا في هي وجبة خفيفة ولذيذة.
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المناقيش اللبنانية المناقيش اللبنانية من أفضل المأكولات التي تتميز في دولة لبنان ويتناولها العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم، وبالاخص في دولة لبنان الشقيقة كما أنها تتميز بالطعم الرائع والشهى التي نقوم بتناولها بعجينة خفيفة وهشة كما أننا نقوم بخبز ايضا داخل الفرن بأسهل طريقة وأسرعها، ولكن كل ماعليك هو أن تتبعي الطريقة السهلة، و البسيطة والسريعة من خلال هذا المقال المتميز والرائع في تحضير كافة الوصفات.المناقيش اللبنانية وطريقة تحضيرها
المناقيش من المعجنات المشهورة بشكل كبير في دول الشام ولبنان وجميع دول العالم كما أن بشكل كبير تشبه الفطائر، التي نقوم بتناولها بالإضافة إلى تحضير فهو أسهل مما يمكن كما يمكن ايضا أن نقوم بوضع كميات بسيطة من زيت الزيتون والزعتر وكافة الحشوات الاخرى التى نرغب فيها إذا قمنا بتناول المراقيش على اصولها سوف نتحدث عليها.المكوِّنات
- كمية من الدقيق .
- 2 كوب الا ربع من الماء, ويفضل أن تكون دافئة.
- ملعقة من الملح.
- كمية بسيطة من زيت الزيتون.
- القليل من الخميرة الفورية
- القليل من الزعتر والسكر.
- كمية من زيت الزيتون.
- القليل من الزعتر السماق.
- نبدأ بخلط جميع المكونات الجافة إذا كانت الخميرة الفورية والدقيق والسكر والملح.
- نقوم بالاستمرار بدمج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لبضع ثوانى معدودة.
- ثم نقوم باضافة كمية من زيت الزيتون والزبادي والزعتر وجميع المكونات الاخرى مع دمج هذه المكونات جيدا.
- ولكن لابد أن نحصل على عجينة لينة.
- لذلك يمكننا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الماء الدافئ ونستمر في عجن هذه المكونات جيدا.
- نقوم بترك العجينة لكي تتضاعف لمدة عشرون دقيقة.
- ثم نبدأ بفرد العجينة جيدا باطراف الاصابع.
- و نتركها مرة ثانية لكي ترتاح.
- نقوم بضبط الصلصة والزعتر والفلفل و جميع المكونات جيدا و نبدا ادخليها في الفرن على درجه حراره 180 درجه.
- ثم نتركه لمدة 15 دقيقة.
- ونبدأ باخراجها من الفرن ونكون بتناولها وتقديمها لابنائنا في هي وجبة خفيفة ولذيذة.
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