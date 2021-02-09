حضري النوتيلا الاصلية في البيت مثل الجاهزة واحلى بالخطوات جربيها

حضري النوتيلا الاصلية في البيت مثل الجاهزة تنتشر شوكولاتة نوتيلا بكافة أنحاء العالم لمذاقها الخاص الذي يقوم بتفعيل هرمون السعادة في الجسم، وتقضي على الحزن والضيق وتحسين المزاج، كما أن شوكولاتة نوتيلا من أكثر أنواع الشيكولاتة المحببة لدى الكثير، وأصبح بإمكانك القيام بها في المنزل، حيث أنها وجبة ممتعة بالصباح أو يتم تناولها مع التوست بالصباح، وبالأخص بفصل الشتاء، ولن تحتاج بعد اليوم لشرائها من الخارج بمبالغ باهظة تعالي معنا لتتعرفي على كيفية القيام بذلك. طريقة تحضير النوتيلا الاصلية في المنزل طريقة تحضير النوتيلا الاصلية في المنزل بإمكانك الآن القيام بعمل النوتيلا مثل الخارج للطعم والجودة بالمنزل بمكونات متوفرة وبأقل تكلفة عن الخارج: المكونات: نصف كوب من البندق.

نصف كوب من الحليب البودر.

ملعقة كاكاو خام.

زيت.

القليل من الفانيليا.

ملعقتين من السكر البودرة. طريقة التحضير: نبدأ بتحضير البندق من خلال القيام بتحميصه بالفرن لعدة دقائق مع القيام بالتقليب المستمر من حين لآخر، ومن ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية الموجودة بها. من ثم نقوم بطحن البندق بمحضر الطعام حتى أن نحصل على مسحوق، ونقوم بإضافة ملعقة من الزيت للبندق ونستمر بمزجه بشكل جيد بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس. نقوم بخلط المكونات معاً ومن ثم نقوم بوضع الزيت تدريجياً حتى أن تحصلين على خليط متماسك وذات ملمس دهني. نقوم بإضافة مسحوق البندق للخليط مع الاستمرار في التقليب، ويضاف له ملعقة من الكاكاو البودر، ومن ثم نستمر بخلط المكونات معاً بطريقة جيدة. حتى أن نحصل على قوام متماسك ودهني، وبإمكانك الحصول على قوام أخف من خلال كمية الزيت المضاف للخليط كما تفضلين، وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك قليلاً ويتم استخدامها في صنع الحلوى والمخبوزات وتطبق على التوست كوجبة للإفطار، كوجبة غذائية تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات الهامة التي يكون بحاجة لها. المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

حضري النوتيلا الاصلية في البيت مثل الجاهزة تنتشر شوكولاتة نوتيلا بكافة أنحاء العالم لمذاقها الخاص الذي يقوم بتفعيل هرمون السعادة في الجسم، وتقضي على الحزن والضيق وتحسين المزاج، كما أن شوكولاتة نوتيلا من أكثر أنواع الشيكولاتة المحببة لدى الكثير، وأصبح بإمكانك القيام بها في المنزل، حيث أنها وجبة ممتعة بالصباح أو يتم تناولها مع التوست بالصباح، وبالأخص بفصل الشتاء، ولن تحتاج بعد اليوم لشرائها من الخارج بمبالغ باهظة تعالي معنا لتتعرفي على كيفية القيام بذلك. طريقة تحضير النوتيلا الاصلية في المنزل طريقة تحضير النوتيلا الاصلية في المنزل بإمكانك الآن القيام بعمل النوتيلا مثل الخارج للطعم والجودة بالمنزل بمكونات متوفرة وبأقل تكلفة عن الخارج: المكونات: نصف كوب من البندق.

نصف كوب من الحليب البودر.

ملعقة كاكاو خام.

زيت.

القليل من الفانيليا.

ملعقتين من السكر البودرة. طريقة التحضير: نبدأ بتحضير البندق من خلال القيام بتحميصه بالفرن لعدة دقائق مع القيام بالتقليب المستمر من حين لآخر، ومن ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية الموجودة بها. من ثم نقوم بطحن البندق بمحضر الطعام حتى أن نحصل على مسحوق، ونقوم بإضافة ملعقة من الزيت للبندق ونستمر بمزجه بشكل جيد بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس. نقوم بخلط المكونات معاً ومن ثم نقوم بوضع الزيت تدريجياً حتى أن تحصلين على خليط متماسك وذات ملمس دهني. نقوم بإضافة مسحوق البندق للخليط مع الاستمرار في التقليب، ويضاف له ملعقة من الكاكاو البودر، ومن ثم نستمر بخلط المكونات معاً بطريقة جيدة. حتى أن نحصل على قوام متماسك ودهني، وبإمكانك الحصول على قوام أخف من خلال كمية الزيت المضاف للخليط كما تفضلين، وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك قليلاً ويتم استخدامها في صنع الحلوى والمخبوزات وتطبق على التوست كوجبة للإفطار، كوجبة غذائية تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات الهامة التي يكون بحاجة لها. المكونات:طريقة التحضير:

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