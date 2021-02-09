سواد 20 سنة سيزول بسهولة من المنطقة الحساسة والابطين والجسم ولن تعاني منه تعد من أكثر المشكلات المتداولة بين فئة كبيرة من الأشخاص هي اسمرار المنطقة الحساسة، مما تجعلها تبذل قصار جهدها في التخلص من هذه المشكلة وتبادر بشراء أفضل الماركات العالمية باهظة الثمن لتمكنها من القضاء على هذه المشكلة، ولكن تحتوي في النهاية على مواد كيميائية تسبب الضرر للبشرة فيما بعد، ولكن هل تدركين أن يوجد العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تمكنك من تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم بكل سهولة.

وصفات طبيعية للتخلص من المناطق الداكنة

تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المنطقة الحساسة بالمنزل:

قشور البرتقال: نقوم بتحميص بعض قشور البرتقال بالشمس للكثير من الوقت حتى أن تجف تماماُ، ومن ثم نقوم بطحن قشور البرتقال حتى أن تحصل على بودر، ونقوم بموج ملعقتين من البودر مع كمية من ماء الورد والقليل من الحليب حتى أن نحصل على خليط متماسك يسهل تطبيقه على البشرة، ونقوم بتطبيق الخليط على المناطق المتضررة وتترك لمدة تقل هن ربع ساعة مع تدليك المنطقة بشكل جيد ومن ثم اشطف بالماء البارد.

بياض البيض: نحضر بياض بيضة واحدة ونخفقه بشكل جيد حتى أن تحصلين على قوامي كريمي، ويتم فرده على المناطق الداكنة بالجسم ويترك حتى أن يجف تماماً ومن ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر مع المواظبة على استخدامه تتمكني من التخلص من اسمرار البشرة.

الاهتمام الجيد بارتداء ملابس مصنعة من القطن على أن تكون فضفاضة ليست ضيقة.

فقدان الكثير من الوزن.

الاهتمام الجيد بتجفيف المنطقة الحساسة مع الحرص على النظافة الشخصية للمنطقة.

الاهتمام الجيد بالروتين الخاص للعناية بالبشرة.

استخدم طرق جيدة لإزالة الشعر وتجنب تطبيق الكريمات الكيميائية أو الشفرات التي تسبب اسمرار البشرة.

الاهتمام الجيد على ترطيب المنطقة بالقليل من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

أهم النصائح لتفادي اسمرار المنطقة الحساسة