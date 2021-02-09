كريم ساحر بالكولاجين تبييض وشد البشرة والرقبة وازاله التجاعيد نهائيا وكانك شابه فى العشرينات

كريم ساحر بالكولاجين لتبييض وشد البشرة دائما نبحث بشكل مستمر عن طرق متعددة لتنعيم الجسم وايضا تفتيح البشرة الداكنة لأن كل هذا من الأمور المهم التي تشغل بال العديد من الأشخاص وبالأخص الفتيات المقبلين على الزواج لذا تعتبر البشرة البيضاء هي الشغل الشاغل التي يبحث عنها العديد من النساء، لذا لا يوجد افضل واقوي واحسن من اتباع الوصفات الطبيعية والطبية الناجحة في الحصول على البشرة البيضاء ولأننا دائما نعلم ما أهمية هذه الوصفات لذلك، سوف نقوم اليوم بتحضير كريم سحري متخصص لجميع النساء يعمل على تفتيح الجسم بشكل فوري تظهر النتائج من أول استخدام لذا عزيزتي طبيعي معي الوصفة السريعة، ودائما التي تستخدميها بشكل مستمر من داخل منزلك فلا تكلفك الكثير وتحميك ايضا من الاضرار التي تحدث عند استخدام تلك الكريمات الكيميائيه الضارة.

كريم الكولاجين لتبييض وشد البشرة

المكونات

كوب صغير من الماء

معلقتين من لبان الدكر

من أفضل الكريمات الفعالة كريم لبان الدكر في وعاء علي النار قومي بوضع الماء حتي الغليان، ثم قومي بوضع لبان الدكر واتركي الخليط لمدة 24 ساعة سوف تلاحظين ذوبان اللبان في الماء ويصبح ماء لونه ابيض، يمكنك أستخدامه علي البشرة والرقبة واليدين فهو كولاجين طبيعي سحري للتخلص من التجاعيد ولشد البشرة من الاستعمال الاول.

الفراولة والحليب تعتبر من ضمن المكونات التي نقوم باستخدامها داخل المنزل في تناول كل منهم على حدا، لذا يعتبر مفيد جدا لصحتناً بالإضافة إلى ذلك إذا يمكننا نقوم باستخدامهم كا كريم أو ماسك للبشرة، كما يعمل على تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من البقع التي تتواجد بها كما أنه كريم طبيعي يعمل على تنعيم البشرة يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والبروتينات الهائلة التي تساعدنا على التخلص من الشوائب التي تتواجد في اليدين والبشرة.

تكفي ملعقتين الحليب. أربع ملاعق من الفراولة المهروسة. ملعقتين من المياه

يمكنك عزيزتي أن تهتمي بهذه المكونات جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي.

ثم نبدا باضافة هذا الماسك الرهيب أو كريم الطبيعي على اليدين و البشرة.

ويترك هذا الماسك ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة

سوف نقوم بإزالة هذا القناع من على البشرة.

زيت جنين القمح وزيت اللوز من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن نقوم باستخدامهم لتفتيح البشرة وترطيبها فهو يقوي الجلد ويحميه، وماسك طبيعي يجب استخدامه باطمئنان كامل.