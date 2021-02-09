موجود بالصيدلية أقوي كريم لتبييض الجسم والوجه والرقبة والقضاء علي التجاعيد والكلف في دقائق

كريم لتبييض الجسم تفتيح البشرة وازالة التجاعيد من البشرة تعتبر من أكثر الأشياء التي يجب أن نعتني بها وأن يتم بها بشكل دائم لأن البشرة دائما تتحسس من الاتربة وكافة العوامل الخارجية التي تؤثر بالسلب عليها كما أن بعض النساء تعاني من ظهور الكلف، والبقع الداكنة والندبات التي تتواجد في البشرة، إذا كانت من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو التعرض بشكل دائم لضغوطات الحياة أو استخدام الكريمات وبعض مستحضرات التجميل الغير طبيعية والتي تؤثر بشكل سلبي لذا تبحث عبر محركات جوجل أدوات البحث الأخرى عن طريقة التخلص من الاسمرار والكلف التي تتواجد في البشرة، لذلك وجدنا أن الحل من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على نقاء البشرة فهي سريعة، بالاخص إذا كان مفعولها هائل سوف تتمتع اليوم ببشرة أفضل كل ماعليك هو أن تتابع الوصفة الهائلة في تفتيح البشرة

إذا تحدثنا عن وصفات كريم البانثينول فهو من افضل الكريمات التي تم تصنيعها لحماية البشرة وتفتيحها، والتخلص من المشاكل التي تواجهها أغلب النساء في البشرة الداكنة والبقع السوداء التي تتواجد في أماكن كثيرة في الجسم وايضا بالإضافة إلى ذلك فإن النشا لديها فعالية قوية في التخلص من الاسمرار الناتج على العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

تكفي ملعقتين من كريم البانثينول.

مع ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة ماء ورد أو ماء زهر

نقوم بوضع كريم البانثينول مع ماء الزهر مع النشا في وعاء عميق.

ونبدأ بمزجهم جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

يمكن أن نقوم بوضع هذا المزيج الرائع على البشرة والاماكن السمراء التي تتواجد في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك نقوم بوضع هذا الماسك على اليدين.

تعددت فوائد البانثينول لتفتيح البشره وتكون كالتالي:-