طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

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تعد الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وهي من الحلويات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها مما تضفي البهجة والسرور في المنزل. وهي عبارة عن طبقة من الكيك، وطبقة بودنج، ثم طبقة كرز، وأخيرا خليط الجلي. ولعشاق الجلي والكرز نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بألذ وأسهل طريقة أحلى من الجاهز.مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز
تتكون الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 150 جم سكر.
- 60 جم زيت نباتي.
- 80 جم حليب.
- 175 جم دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
مقادير خليط البودنج
- 900 مل حليب.
- 4 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 كيس بودنج أو كاسترد (وزن الكيس 37 جم).
مقادير خليط الجلي والكرز
- كيس جلي بطعم الكرز.
- 200 مل ماء ساخن.
- 200 مل ماء بارد.
- حبات كرز معلب مصفى الماء.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويفتح اللون.
- ثم نضيف الزيت والحليب ونخلطهم قليلا، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر من خلال مصفاة ونخفق جيدا حتى يمتزج الخليط.
- ثم نحضر قالب سهل الفك مقاس 26 سم ونضع فيه ورقة خبز، وندهن أطرافه بالزبدة، ثم نسكب فيه خليط الكيك.
- ثم ندخل القالب فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة وممكن نختبره بخلة أسنان.
- ثم نخرج القالب من الفرن ونفك القالب من الكيك، ثم نقلب الكيك وننزع منه ورقة الخبز، ونرجعه في القالب مرة أخرى، ثم نترك الكيك حتى يبرد لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر خليط البودنج، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والبودنج ونخلطهم جيدا على البارد، ثم نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.
- ثم نرفعها من على النار ونسكب الخليط فوق الكيك ونوزعه جيدا، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخله الثلاجة لكي يبرد ويتماسك.
- ثم نحضر خليط الجلي، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كيس الجلي والماء الساخن ونقلبهم جيدا حتى يذوب الجلي كليا، ثم نضيف الماء البارد ونقلبهم جيدا، وبذلك يكون الجلي جاهز.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة بعدما تماسك ونضيف إليها الكرز المعلب، ثم نسكب فوقه خليط الجلي، ثم ندخل الكيك الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك الجلي.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة بعدما تماسك الجلي، ثم نفك القالب.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وهي من الحلويات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها مما تضفي البهجة والسرور في المنزل. وهي عبارة عن طبقة من الكيك، وطبقة بودنج، ثم طبقة كرز، وأخيرا خليط الجلي. ولعشاق الجلي والكرز نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بألذ وأسهل طريقة أحلى من الجاهز.مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز
تتكون الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 150 جم سكر.
- 60 جم زيت نباتي.
- 80 جم حليب.
- 175 جم دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
مقادير خليط البودنج
- 900 مل حليب.
- 4 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 كيس بودنج أو كاسترد (وزن الكيس 37 جم).
مقادير خليط الجلي والكرز
- كيس جلي بطعم الكرز.
- 200 مل ماء ساخن.
- 200 مل ماء بارد.
- حبات كرز معلب مصفى الماء.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويفتح اللون.
- ثم نضيف الزيت والحليب ونخلطهم قليلا، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر من خلال مصفاة ونخفق جيدا حتى يمتزج الخليط.
- ثم نحضر قالب سهل الفك مقاس 26 سم ونضع فيه ورقة خبز، وندهن أطرافه بالزبدة، ثم نسكب فيه خليط الكيك.
- ثم ندخل القالب فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة وممكن نختبره بخلة أسنان.
- ثم نخرج القالب من الفرن ونفك القالب من الكيك، ثم نقلب الكيك وننزع منه ورقة الخبز، ونرجعه في القالب مرة أخرى، ثم نترك الكيك حتى يبرد لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر خليط البودنج، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والبودنج ونخلطهم جيدا على البارد، ثم نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.
- ثم نرفعها من على النار ونسكب الخليط فوق الكيك ونوزعه جيدا، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخله الثلاجة لكي يبرد ويتماسك.
- ثم نحضر خليط الجلي، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كيس الجلي والماء الساخن ونقلبهم جيدا حتى يذوب الجلي كليا، ثم نضيف الماء البارد ونقلبهم جيدا، وبذلك يكون الجلي جاهز.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة بعدما تماسك ونضيف إليها الكرز المعلب، ثم نسكب فوقه خليط الجلي، ثم ندخل الكيك الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك الجلي.
- ثم نخرج الكيك من الثلاجة بعدما تماسك الجلي، ثم نفك القالب.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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