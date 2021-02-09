طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

تعد الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وهي من الحلويات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها مما تضفي البهجة والسرور في المنزل. وهي عبارة عن طبقة من الكيك، وطبقة بودنج، ثم طبقة كرز، وأخيرا خليط الجلي. ولعشاق الجلي والكرز نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بألذ وأسهل طريقة أحلى من الجاهز.

مكونات الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز

تتكون الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

150 جم سكر.

60 جم زيت نباتي.

80 جم حليب.

175 جم دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقادير خليط البودنج

900 مل حليب.

4 ملعقة كبيرة سكر.

2 كيس بودنج أو كاسترد (وزن الكيس 37 جم).

مقادير خليط الجلي والكرز

كيس جلي بطعم الكرز.

200 مل ماء ساخن.

200 مل ماء بارد.

حبات كرز معلب مصفى الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: