الحلاوة الطحينية الأصلية 100%بطريقة المصانع احلى وانضف من الجاهزة وتحدى جربيها بنفسك ووفري

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الحلاوة الطحينية الأصلية يوجد العديد من الأنواع المتعددة من الحلاوة الطحينية ويوجد بها ايضا الاصلي والغير أصلي، في محلات السوبر ماركت، وغيرها، ودائما نبحث وبشكل مستمر عن تناول الحلاوة الطحينية بالطعم الرائع لأنه مميزاتها كثيرة لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير هذه الحلاوة الطحينية داخل منزلك بعدما انتشرت العديد من الامراض خلال هذه الايام، ومن حدوث أي تفشي الفيروس، أو يمكنكم ايضا نقوم باستخدام الحلاوة، داخل المنزل وتحضيرها لابنائنا بابسط الطرق وادخلهم كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات بدقة والتفاصيل يرون
الحلاوة الطحينية
لتفادى عدم نظافة الحلاوة الجاهزة التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات الحلويات أو محلات السوبر ماركت يمكنك عزيزتي أن تتبع الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال مقالنا هذا وهي سهلة، وبسيطة بمكوناتها الرائعة، تابعي معي عزيزتي جميع التفاصيل التي سنتحدث عنها في الحال.المقادير
- كوبين من السكر ويفضل أن يكون البودر.
- سمسم
- كوبين من اللبن البودر.
- كوب من الطحينة.
- كوب الاربع من المكسرات المطحونة.
- مقدار من الدقيق
- كمية من الكاكاو.
عزيزتي إذا كنت ترغبين في تناول الحلاوة داخل المنزل يمكنك أيضا أن تقوم باستخدام المقادير التي سوف نتحدث تحدثنا عنها وايضا تقوم بعمل هذه الطريقة بكل سهولة وبساطة وهي تكون كالتالي:-
- عزيزتي أن تقومي بتحضير ونضع فيه كمية من السكر البودر مع مقدار الحليب البودر.
- ثم نخلط هذه المكونات جيدا وتقدم تقسيمها إلى قسمين القسم الاولاني.
- نقوم بوضع فيه الفاكهة ثم نبدأ بخلطه جيدا.
- باستخدام الخلاط الكهربائي ونستمر في دمج هذه المكونات حتى يصبح متماسك.
- ونبدأ بتغطيته في كيس بلاستيك.
- ونتركه عشر دقائق.
- إنما الطبقتين بوضع فيهلك فيها السمسم والسكر ونستمر ايضا في دمجها مرة ثانية ونقوم بوضعها في الثلاجة، لكي تبرد تمام.
- وإذا أمكن يمكنكم ايضا نقوم بخلط الطبقتين على بعض.
- و نقوم بتناولها ويمكن أيضا أن نقوم بخلط طبقة نتناولها على حده.
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الحلاوة الطحينية الأصلية يوجد العديد من الأنواع المتعددة من الحلاوة الطحينية ويوجد بها ايضا الاصلي والغير أصلي، في محلات السوبر ماركت، وغيرها، ودائما نبحث وبشكل مستمر عن تناول الحلاوة الطحينية بالطعم الرائع لأنه مميزاتها كثيرة لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير هذه الحلاوة الطحينية داخل منزلك بعدما انتشرت العديد من الامراض خلال هذه الايام، ومن حدوث أي تفشي الفيروس، أو يمكنكم ايضا نقوم باستخدام الحلاوة، داخل المنزل وتحضيرها لابنائنا بابسط الطرق وادخلهم كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات بدقة والتفاصيل يرون
الحلاوة الطحينية
لتفادى عدم نظافة الحلاوة الجاهزة التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات الحلويات أو محلات السوبر ماركت يمكنك عزيزتي أن تتبع الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال مقالنا هذا وهي سهلة، وبسيطة بمكوناتها الرائعة، تابعي معي عزيزتي جميع التفاصيل التي سنتحدث عنها في الحال.المقادير
- كوبين من السكر ويفضل أن يكون البودر.
- سمسم
- كوبين من اللبن البودر.
- كوب من الطحينة.
- كوب الاربع من المكسرات المطحونة.
- مقدار من الدقيق
- كمية من الكاكاو.
عزيزتي إذا كنت ترغبين في تناول الحلاوة داخل المنزل يمكنك أيضا أن تقوم باستخدام المقادير التي سوف نتحدث تحدثنا عنها وايضا تقوم بعمل هذه الطريقة بكل سهولة وبساطة وهي تكون كالتالي:-
- عزيزتي أن تقومي بتحضير ونضع فيه كمية من السكر البودر مع مقدار الحليب البودر.
- ثم نخلط هذه المكونات جيدا وتقدم تقسيمها إلى قسمين القسم الاولاني.
- نقوم بوضع فيه الفاكهة ثم نبدأ بخلطه جيدا.
- باستخدام الخلاط الكهربائي ونستمر في دمج هذه المكونات حتى يصبح متماسك.
- ونبدأ بتغطيته في كيس بلاستيك.
- ونتركه عشر دقائق.
- إنما الطبقتين بوضع فيهلك فيها السمسم والسكر ونستمر ايضا في دمجها مرة ثانية ونقوم بوضعها في الثلاجة، لكي تبرد تمام.
- وإذا أمكن يمكنكم ايضا نقوم بخلط الطبقتين على بعض.
- و نقوم بتناولها ويمكن أيضا أن نقوم بخلط طبقة نتناولها على حده.
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