الحلاوة الطحينية الأصلية 100%بطريقة المصانع احلى وانضف من الجاهزة وتحدى جربيها بنفسك ووفري

الحلاوة الطحينية الأصلية يوجد العديد من الأنواع المتعددة من الحلاوة الطحينية ويوجد بها ايضا الاصلي والغير أصلي، في محلات السوبر ماركت، وغيرها، ودائما نبحث وبشكل مستمر عن تناول الحلاوة الطحينية بالطعم الرائع لأنه مميزاتها كثيرة لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير هذه الحلاوة الطحينية داخل منزلك بعدما انتشرت العديد من الامراض خلال هذه الايام، ومن حدوث أي تفشي الفيروس، أو يمكنكم ايضا نقوم باستخدام الحلاوة، داخل المنزل وتحضيرها لابنائنا بابسط الطرق وادخلهم كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات بدقة والتفاصيل يرون

لتفادى عدم نظافة الحلاوة الجاهزة التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات الحلويات أو محلات السوبر ماركت يمكنك عزيزتي أن تتبع الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال مقالنا هذا وهي سهلة، وبسيطة بمكوناتها الرائعة، تابعي معي عزيزتي جميع التفاصيل التي سنتحدث عنها في الحال.

كوبين من السكر ويفضل أن يكون البودر.

سمسم

كوبين من اللبن البودر.

كوب من الطحينة.

كوب الاربع من المكسرات المطحونة.

مقدار من الدقيق

كمية من الكاكاو.

عزيزتي إذا كنت ترغبين في تناول الحلاوة داخل المنزل يمكنك أيضا أن تقوم باستخدام المقادير التي سوف نتحدث تحدثنا عنها وايضا تقوم بعمل هذه الطريقة بكل سهولة وبساطة وهي تكون كالتالي:-