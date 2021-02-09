غيري لون شعرك واستمتعي بلون أشقر ذهبي ساحر في دقائق دون صبغة السر في هذه الخلطة العجيبة بمكونات طبيعية رهيبة

غيري لون شعرك واستمتعي بلون أشقر ذهبي ساحر في دقائق دون صبغة ترغب الكثير من الفتيات في أن تجدد لون الشعر من الحين للآخر فقد نراها تميل للون الذهبي والأشقر ليمحنها إطلالة جديدة متميزة، ومن المؤكد أننا جميعاً لا نفضل تطبيق الصبغات الكيميائية لأنها تحتوي على مواد تفاعلية تسبب تلف الشعر تقصفه وتجعله يفقد حيويته، كما أنها تسبب جفاف وضعف الشعر، ويزيد من تساقط الشعر، ولكن أصبح بإمكانك تغذية الشعر عند الصبغة والحصول على اللون الذهبي المرغوب به، من خلال الاستعانة بمكونات طبيعية آمنة على الشعر.

غيري لون شعرك :وصفة البابونج لصبغ الشعر

نقوم بإحضار بعض أكياس شاي البابونج وتنقع بكمية مناسبة من الماء المغلي وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتخمر، ومن ثم نقوم بتصفية السائل ويضاف له ربع كوب من زيت جوز الهند ونصف كوب من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً، ونقوم بدهن الوجه والرقبة بزيت جوز الهند، ويطبق المزيج على الشعر حتى أن يتوزع على الشعر جيداً ومن الأفضل الجلوس بالشمس حتى تحصلين علة اللون المرغوب به مع الحرص على القيام بهذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع حتى تحصلين على اللون الذهبي.

الكركم والحناء للون الذهبي

نقوم بمزج ثلاث ملاعق من الكركم مع 10 ملاعق من الحناء وملعقة من الخل وكمية مناسبة من الماء الدافئ وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على خليط متماسك يسهل توزيعه على خصلات الشعر، ويترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات ومن ثم يضاف له عصير الليمون، ويطبق على الشعر ويترك لعدة ساعات ومن ثم يشطف بشكل جيد، مع الحرص على تكرارها حتى تحصلين على أفضل النتائج.

وصفة الشعر الأشقر

نقوم بخلط كوبين من الخل مع كوب من العسل ويضاف لهم ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من مسحوق القرفة والحبهان، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد ويوزع الخليط على الشعر بفرشاة حتى يسهل تطبيقه ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك المزيج على الشعر لمدة ليلة كاملة وبالصباح يشطف بشكل جيد.