طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ بطريقة سهلة وفي دقائق، نبحث جميعا عن حلوي بسيطة وسهلة وفي ذات الوقت تكون ذات طعم لذيذ ومميز، والكوكيز حلوي شهيرة ترجع أصولها إلي بلاد الفرس، وانتقل منها إلي جميع أنحاء العالم ويرجع ذلك بيبب طعمها اللذيذ الذي ينافس أفضل الحلويات في الطعم والشكل أيضا، وكوكيز القهوة هو نوع من أجمل أنواع الكوكيز لذا سنقوم اليوم بتقديم طريقة تحضيره والمقادير المظبوطة حتي تحصلي على الطعم اللذيذ. طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ أولا المقادير : واحد كوب كبير من الدقيق متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبد الغير مملح ذائب.

نصف كوب من السكر الناعم الحبيبات.

ربع كوب من السكر البني.

بيضة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من القهوة سريعة التحضير “النسكافيه”.

ثلاثة أرباع كوب من رقائق الشوكولاتة.

ولتحضير صوص القهوة: ربع كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الماء وأيضا تعرفي على كيك الكوكيز وكب كيك الكوكيز بأسهل الطرق وبمكونات في كل بيت ثانيا الطريقة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والنشا والملح وملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة التحضير في وعاء وقلبيهم معا.

ثم اخفقي الزبد الذائب مع السكر ناعم الحبيبات والسكر البني داخل وعاء أخر، واخلطيهم حتى تختلط المكونات معا.

ثم ضعي البيض مع خليط السكر والزبد،

ثم اخلطيهم حتى تمتزج المكونات.

قوني بإذابة ملعقتين كبيرتين قهوة سريعة التحضير مع ملعقة كبيرة ماء ساخن

ثم ضعيهم مع خليط الزبد والسكر والبيض، وقلبيهم معا حتى تمتزج المكونات.

ثم ضيفي خليط الدقيق، وقلبي حتى يصبح لديكِ عجين لين، وسهل التشكيل.

ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة، واخلطيها مع العجين.

قومي بتشكيل العجين إلي كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، ويجب ترك مسافة إصبعين بين كل كرة.

ضعي الكوكيز داخا الفرن المُسخن مُسبقًا من 10 إلى 12 دقيقة.

ثم اتركي الكوكيز حتي يبرد في الصينية مدة خمس إلى عشر دقائق،

ثم انقليه إلى رف سلكي، واتركيه يبرد تمامًا.

واخلطي السكر البودرة وملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير مع ملعقة كبيرة من الماء داخل وعاء صغير حتى تتجانس المكونات معا ثم قوني بتزيين البسكويت بالصوص، ثم فوني بتقديمه وأيضا طريقة عمل الكوردن بلو اعملي الكوردن بلو بخطوات بسيطة وطعم لذيذ ثانيا الطريقة الوسوم

طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ بطريقة سهلة وفي دقائق، نبحث جميعا عن حلوي بسيطة وسهلة وفي ذات الوقت تكون ذات طعم لذيذ ومميز، والكوكيز حلوي شهيرة ترجع أصولها إلي بلاد الفرس، وانتقل منها إلي جميع أنحاء العالم ويرجع ذلك بيبب طعمها اللذيذ الذي ينافس أفضل الحلويات في الطعم والشكل أيضا، وكوكيز القهوة هو نوع من أجمل أنواع الكوكيز لذا سنقوم اليوم بتقديم طريقة تحضيره والمقادير المظبوطة حتي تحصلي على الطعم اللذيذ. طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ طريقة عمل كوكيز القهوة اللذيذ أولا المقادير : واحد كوب كبير من الدقيق متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبد الغير مملح ذائب.

نصف كوب من السكر الناعم الحبيبات.

ربع كوب من السكر البني.

بيضة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من القهوة سريعة التحضير “النسكافيه”.

ثلاثة أرباع كوب من رقائق الشوكولاتة.

ولتحضير صوص القهوة: ربع كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الماء وأيضا تعرفي على كيك الكوكيز وكب كيك الكوكيز بأسهل الطرق وبمكونات في كل بيت ثانيا الطريقة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والنشا والملح وملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة التحضير في وعاء وقلبيهم معا.

ثم اخفقي الزبد الذائب مع السكر ناعم الحبيبات والسكر البني داخل وعاء أخر، واخلطيهم حتى تختلط المكونات معا.

ثم ضعي البيض مع خليط السكر والزبد،

ثم اخلطيهم حتى تمتزج المكونات.

قوني بإذابة ملعقتين كبيرتين قهوة سريعة التحضير مع ملعقة كبيرة ماء ساخن

ثم ضعيهم مع خليط الزبد والسكر والبيض، وقلبيهم معا حتى تمتزج المكونات.

ثم ضيفي خليط الدقيق، وقلبي حتى يصبح لديكِ عجين لين، وسهل التشكيل.

ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة، واخلطيها مع العجين.

قومي بتشكيل العجين إلي كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، ويجب ترك مسافة إصبعين بين كل كرة.

ضعي الكوكيز داخا الفرن المُسخن مُسبقًا من 10 إلى 12 دقيقة.

ثم اتركي الكوكيز حتي يبرد في الصينية مدة خمس إلى عشر دقائق،

ثم انقليه إلى رف سلكي، واتركيه يبرد تمامًا.

واخلطي السكر البودرة وملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير مع ملعقة كبيرة من الماء داخل وعاء صغير حتى تتجانس المكونات معا ثم قوني بتزيين البسكويت بالصوص، ثم فوني بتقديمه وأيضا طريقة عمل الكوردن بلو اعملي الكوردن بلو بخطوات بسيطة وطعم لذيذ ثانيا الطريقة

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