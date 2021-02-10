طريقة عمل صدور الفراخ المشوية الرهيبة وسرها بالثوم والليمون

صدور الفراخ المشوية من أشهى المأكولات التى يعشقها الجميع ويرغبون بأكلها دوماً، ويحبون الكثير من الأشخاص عمل هذه الطريقة عندما يكون الجو ربيع وسط الحدائق، وايضاً في الرحلات والنزهات المرتبطة بالرمال والبحر، حيث يجدون في عمله المتعة والراحة، وهنا سوف نقدم سر الطريقة الرهيبة لست البيت لعملها ليصبح مذاق الفراخ غير العادة بصورة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، والشعور بالإستمتاع عند تذوقها والإستمتاع برائحتها الشهية، لذلك هيا نتعرف على عمل صدور الفراخ المشوية اللذيذة. مقادير عمل صدور الفراخ المشوية مقادير عمل صدور الفراخ المشوية يحتوي عمل صدور الفراخ المشوية على مقادير سهلة وغير مكلفة وهى كالتالي:- نصف كيلو من صدور الفراخ المخليه.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 حبات من الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

رشة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم سر عمل صدور الفراخ المشوية بسهولة ودون أخذ الكثير من الوقت هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع به الصدور ونقوم بغسلها جيداً بالملح. بعد ذلك نضع صدور الفراخ ونعصر عليه الليمون ونضيف إليه الثوم المفروم ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الكركم والملح والفلفل والبابريكا مع الإستمرار في التقليب. ثم نتركهم في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين، حتى تأخذ الطعم والرائحة وفي حالة الإستعجال يمكن تركها لنصف ساعة. بعد مرور الوقت نقوم بتسخين الجريل جيداً، ونضع به القليل من الزيت ونضع به الفراخ ونتركها حتى يستوى جنبها ونقلبها على الجانب الآخر حتى تأخذ شكل الجريل. بعد ذلك نضعها بطبق التقديم وتقدم بجانب سلطة الطحينة أو الثومية اللذيذة. وبهذا نكون قدمنا واحد من أسرار الشوي وبالهنا والشفاء. الوسوم

صدور الفراخ المشوية من أشهى المأكولات التى يعشقها الجميع ويرغبون بأكلها دوماً، ويحبون الكثير من الأشخاص عمل هذه الطريقة عندما يكون الجو ربيع وسط الحدائق، وايضاً في الرحلات والنزهات المرتبطة بالرمال والبحر، حيث يجدون في عمله المتعة والراحة، وهنا سوف نقدم سر الطريقة الرهيبة لست البيت لعملها ليصبح مذاق الفراخ غير العادة بصورة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، والشعور بالإستمتاع عند تذوقها والإستمتاع برائحتها الشهية، لذلك هيا نتعرف على عمل صدور الفراخ المشوية اللذيذة. مقادير عمل صدور الفراخ المشوية مقادير عمل صدور الفراخ المشوية يحتوي عمل صدور الفراخ المشوية على مقادير سهلة وغير مكلفة وهى كالتالي:- نصف كيلو من صدور الفراخ المخليه.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 حبات من الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

رشة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم سر عمل صدور الفراخ المشوية بسهولة ودون أخذ الكثير من الوقت هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع به الصدور ونقوم بغسلها جيداً بالملح. بعد ذلك نضع صدور الفراخ ونعصر عليه الليمون ونضيف إليه الثوم المفروم ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الكركم والملح والفلفل والبابريكا مع الإستمرار في التقليب. ثم نتركهم في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين، حتى تأخذ الطعم والرائحة وفي حالة الإستعجال يمكن تركها لنصف ساعة. بعد مرور الوقت نقوم بتسخين الجريل جيداً، ونضع به القليل من الزيت ونضع به الفراخ ونتركها حتى يستوى جنبها ونقلبها على الجانب الآخر حتى تأخذ شكل الجريل. بعد ذلك نضعها بطبق التقديم وتقدم بجانب سلطة الطحينة أو الثومية اللذيذة. وبهذا نكون قدمنا واحد من أسرار الشوي وبالهنا والشفاء.

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