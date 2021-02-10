وصفة لتبييض المناطق الحساسة بمكون واحد فقط من مطبخك وقولي وداعاً لسواد السنين

يوجد أكثر من وصفة لتبييض المناطق الحساسة لأن اسمرار الأماكن الحساسة يُعد مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من السيدات وخاصةً الفتيات اللواتي قد اقترب موعد زفافهن، وتتعدد أسباب الاسمرار وتواجد الأماكن الداكنة، منها عدم ارتداء ملابس قطنية أو عدم شرب كميات كافية من الماء، وبعض الأسباب الهرمونية، اليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية سهلة وسريعة المفعول لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم. وصفة عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة وصفة عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة المكونات كمية قليلة من عصير الليمون، أو نصف ليمونة.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة الاستخدام نقوم بوضع عصير الليمون على المنطقة المراد تبييضها ونقوم بتدليكها برفق لمدة خمس دقائق على الأقل ونترك عصير الليمون بعد التدليك لمدة ربع ساعة ثم نغسله ونجففه جيداً.

أو نضع القليل من البيكنج بودر على نصف الليمونة وندلك بها الأماكن المُراد تفتيحها، ثم نشطفها بالماء. وصفة الألوفيرا لتفتيح الأماكن الداكنة وصفة الألوفيرا لتفتيح الأماكن الداكنة المكونات قِطعة من ورق الألوفيرا (الصبار). طريقة الاستخدام نقوم باستخراج جل الصبار من ورقة الصبار وندهن به المنطقة المراد تبييضها ونتركه عليها لمدة ثُلث ساعة ثم نقوم بغسلها وتجفيفها جيداً. وصفة كربونات الصوديوم وصفة كربونات الصوديوم المكونات ملعقتان من كربونات الصوديوم.

ملعقتان من الماء. طريقة الاستخدام نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الماء وكربونات الصوديوم ونمزجهم معاً حتى تتكون عجينة سائلة.

نضع المزيج على المنطقة المراد تبييضها وتترك لمدة عشر دقائق ثم نغسلها بالماء جيداً ونجففها. اللوز لتبييض المناطق الحساسة في وقت قياسي اللوز لتبييض المناطق الحساسة في وقت قياسي المكونات خمس حبات من اللوز.

ملعقتان من اللبن السائل. طريقة الاستخدام نقوم بنقع حبات اللوز في الماء لليلة كاملة وفي الصباح التالي نقوم بفرمها وإضافة اللبن عليها ونمزجهم معاً جيداً.

نأخذ المزيج ونُدلك به المنطقة الداكنة ونتركه عليها لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وصفة لتبييض المناطق الحساسة نرجو أن تكون وصفتنا اليوم قد نالت إعجابكم. الوسوم

يوجد أكثر من وصفة لتبييض المناطق الحساسة لأن اسمرار الأماكن الحساسة يُعد مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من السيدات وخاصةً الفتيات اللواتي قد اقترب موعد زفافهن، وتتعدد أسباب الاسمرار وتواجد الأماكن الداكنة، منها عدم ارتداء ملابس قطنية أو عدم شرب كميات كافية من الماء، وبعض الأسباب الهرمونية، اليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية سهلة وسريعة المفعول لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم. وصفة عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة وصفة عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة المكونات كمية قليلة من عصير الليمون، أو نصف ليمونة.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة الاستخدام نقوم بوضع عصير الليمون على المنطقة المراد تبييضها ونقوم بتدليكها برفق لمدة خمس دقائق على الأقل ونترك عصير الليمون بعد التدليك لمدة ربع ساعة ثم نغسله ونجففه جيداً.

أو نضع القليل من البيكنج بودر على نصف الليمونة وندلك بها الأماكن المُراد تفتيحها، ثم نشطفها بالماء. وصفة الألوفيرا لتفتيح الأماكن الداكنة وصفة الألوفيرا لتفتيح الأماكن الداكنة المكونات قِطعة من ورق الألوفيرا (الصبار). طريقة الاستخدام نقوم باستخراج جل الصبار من ورقة الصبار وندهن به المنطقة المراد تبييضها ونتركه عليها لمدة ثُلث ساعة ثم نقوم بغسلها وتجفيفها جيداً. وصفة كربونات الصوديوم وصفة كربونات الصوديوم المكونات ملعقتان من كربونات الصوديوم.

ملعقتان من الماء. طريقة الاستخدام نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الماء وكربونات الصوديوم ونمزجهم معاً حتى تتكون عجينة سائلة.

نضع المزيج على المنطقة المراد تبييضها وتترك لمدة عشر دقائق ثم نغسلها بالماء جيداً ونجففها. اللوز لتبييض المناطق الحساسة في وقت قياسي اللوز لتبييض المناطق الحساسة في وقت قياسي المكونات خمس حبات من اللوز.

ملعقتان من اللبن السائل. طريقة الاستخدام نقوم بنقع حبات اللوز في الماء لليلة كاملة وفي الصباح التالي نقوم بفرمها وإضافة اللبن عليها ونمزجهم معاً جيداً.

نأخذ المزيج ونُدلك به المنطقة الداكنة ونتركه عليها لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وصفة لتبييض المناطق الحساسة نرجو أن تكون وصفتنا اليوم قد نالت إعجابكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة لتبييض المناطق الحساسة بمكون واحد فقط من مطبخك وقولي وداعاً لسواد السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.